Ospedale Unico a Taggia: verso l'ok alla variante, ecco le opere accessorie previste

Entro novembre la variante per l'Ospedale Unico passerà dal consiglio comunale di Taggia ma come sarà il nuovo nosocomio provinciale? Da tempo vanno avanti i colloqui tra Comune, Regione e ASL 1 per valutare le ultime modifiche. Quando si parla di un nuovo Ospedale si parla non solo dell'edificio ma anche di tutte le opere ad esso connesse.

Ospedale nuovo, come sarà

Il nosocomio si prefigge di cambiare la gestione del sistema sanitario locale oltre a modificare radicalmente il territorio tabiese nella piana a monte della stazione ferroviaria. La variante riguarderà proprio questo ed altri aspetti. Al netto del progetto e delle modifiche che potrebbero arrivare in corso, ci sono alcuni punti considerati imprescindibili. Il corpo principale, non dovrebbe superare un numero massimo di 5 piani, più un piano interrato, con confini circostanti di almeno 10 metri. Alla fine offrirà 618 posti letto e si arriverà tra utenti e personale a un carico di 1900 persone Parcheggi e molto altro Tra le opere connesse, i parcheggi saranno uno degli aspetti importanti. Si parla di un numero indicativo di quasi 1800 posti, di questi quasi il 70% dovrebbero rimanere ad uso pubblico, il restante sarà riservato ai dipendenti. Prima di arrivare a vedere i lavori del corpo principale dell'Ospedale saranno necessari diversi interventi preparativi. In particolare, sarà necessario adeguare i rii minori presenti. Oltre a questo bisognerà ampliare il campo pozzi che è in via di realizzazione a monte, verso l'abitato di Taggia.



Non meno importante sarà la parte relativa al soddisfacimento del fabbisogno energetico. Il nuovo nosocomio avrà bisogno di molta energia elettrica e considerata l'ampia superficie a disposizione, è stata prevista la realizzazione di un grande impianto ad energia solare. In più la struttura sanitaria andrà allacciata al depuratore e necessiterà di un sistema fognario e di smaltimento dedicato delle acque così come dei rifiuti.

Nuova viabilità

Nuovo ospedale vorrà dire anche nuova viabilità. L'edificio dovrà essere raggiungibile sia dalla SP 548, lungo il torrente Argentina, tramite una modifica all'incrocio di regione Isola Manente, attraverso una rotonda. Così come dall'altro lato, in via del Piano ed anche dalla parte di via del Ponte, dove passa il rio Ciappuzza. Dopo l'approvazione della variante