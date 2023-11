Pallavolo: riconoscimento Fipav alla Nlp Sanremo per il lavoro svolto dalla società nel post pandemia

Weekend pallavolistico in chiaroscuro per la Nlp Sanremo. La bella notizia è il riconoscimento dato alla società matuziana, in particolare al presidente Cesare Fagnani presidente ed al dirigente e coach Silvia Cimino, del ‘Marchio di qualità’ per l'attività svolta nella passata stagione da parte della Fipav Liguria con la presidente Anna Del Vigo. Un riconoscimento che testimonia la bontà del lavoro svolto da tutto lo staff della Nlp Sanremo, uscendo dalla pandemia.

Purtroppo sul campo da gioco di Cogoleto la squadra che milita in serie è usicta sconfitta per 3-1 nella terza giornata di campionato (10-25, 25-18, 23-25, 24-26 i parziali). Nel primo set le ragazze completamente fuori partita hanno subito un parziale pesantissimo, ma nel secondo la coach Michela Valenzise fa in modo di motivare le sue atlete, le quali iniziano a giocare il loro volley vincendolo con un buon distacco.

Nel 3° e 4° set, pur essendo state sempre in vantaggio in entrambi i parziali, la squadra ha perso il match sbagliando per piccoli particolari sui quali bisogna ancora lavorare, a differenza delle avversarie che hanno saputo reagire nei momenti decisivi. Si sono visti molti passi in avanti ma non i punti adeguati per la classifica.