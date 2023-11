Karate, oltre 80 atleti sul tatami a Diano Marina per il concentramento provinciale (Foto)

Più di 80 karateca, domenica mattina, hanno calcato il tatami del PalaCanepa a Diano Marina, per il consueto allenamento provinciale. L’Atp, Attività Tecniche Provinciali, ha ricevuto la gradita visita di alcuni sodalizi della vicina provincia di Savona.

I più piccoli si sono allenati per le imminenti competizioni, in presenza dei numerosi tecnici che hanno fatto il punto della situazione sullo stato di forma degli allievi in vista del Trofeo Liguria che andrà in scena domenica 12 novembre a Spotorno per circa 250 atleti della regione. Ad una settimana dalla gara era, perciò, utile un incontro di rifinitura per “mettere minuti nelle gambe”.

"Gli Atp restano il migliore strumento di sviluppo dei giovani talenti della provincia, costituiscono un polmone di attività sul territorio che supporta atleti e famiglie nel non essere costretti a trasferte lunghe ed estenuanti per cercare gli idonei sviluppi. Una volta cresciuti adeguatamente, sarà più facile introdurre questi ragazzi alle competizioni, grazie ad una gavetta svolta appunto sul territorio", fanno sapere dal Dkd Karate Fijlkam.

In casa DKD fervono, inoltre, i preparativi per il “main event” di questo 2023. E' atteso, il 25 novembre, l’arrivo del bronzo olimpico Stanislav Horuna (Nazionale Ucraina), atleta di grande valore e dalle grandi doti social, sempre molto attivo con le sue iniziative in giro per il mondo.