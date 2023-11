Imperia, 500 partecipanti alla dodicesima edizione di Olioliva Run (Foto e video)

Un successo la dodicesima edizione di "Olioliva Run", la corsa organizzata dal Marathon Club Imperia guidato da William Stua in occasione della tradizionale manifestazione imperiese “Olioliva”. Nonostante il forte vento con raffiche fino a 80 km orari sono stati 500 i partecipanti.

Sono andati in scena il campionato regionale assoluto dei 10 chilometri su strada Fidal e una Family Run non competitiva di 5 chilometri, aperta a tutti, in memoria della professoressa Roberta Bracco. Chi voleva ha potuto anche fare stretching precorsa con il preparatore atletico Roberto Nalbone, atleta nelle discipline veloci 100 e 200 m.

"La gara Fidal, che era valida per assegnare i titoli assoluti dei 19km su strada, ha portato buonissimi atleti che si sono dati battaglia lottando contro il vento per giocarsi i titoli per pochi secondi" - fanno sapere gli organizzatori - "Grandissima partecipazione anche delle scuole, in particolare dell’istituto Amoretti, per il 5’ Memorial dedicato alla professoressa Roberta Bracco".

"Un ringraziamento va al comune di Imperia e alla Camera di Commercio Riviere Liguria sempre al nostro fianco in questa manifestazione" - sottolineano gli organizzatori - "Ringraziamo il Consorzio Porto Peschereccio di Oneglia che ci ha ospitato nella loro sede sul molo lungo di Oneglia per le premiazioni, l’associazione A.S.N.O di Imperia che ci ospita nella loro sede come punto di riferimento per segreteria ed iscrizioni, il nostro dottore Franco Bonello e naturalmente i tanti volontari che hanno dato il loro contributo per un'organizzazione di alto livello. Ringraziamo anche i docenti del liceo Amoretti che con tanto impegno sollecitano i ragazzi a questa attività motoria molto utile anche per il proprio benessere in ricordo della professoressa Roberta Bracco. Infine, ringraziamo i nostri sponsor Conad, Mc. Donald, Linea Mediterranea, Olio Fresia, Centro Edile Imperiese, Cascina Nirasca, Vini Ramoino, Ditta Pastorelli Fotocopie che senza il loro contributo non sarebbe stato possibile tutto questo".