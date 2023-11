Formazioni del Sanremo Rugby protagoniste nel fine settimana tra Savona e Pian di Poma

Si è chiuso un fine settimana di importanti impegni per le formazioni Under del Sanremo Rugby, di scena tra Savona e il campo di casa a Pian di Poma.

Sabato gli Under8 e gli Under10 hanno preso parte al raggruppamento di Savona insieme a Imperia e Reds oltre alle Aquile di casa. Sempre sabato, ma a Sanremo, le ragazze biancazzurre dell’Under14 e dell’Under16 hanno partecipato al raggruppamento insieme a Ivrea1, Ivrea2 e Volvera.

“I ragazzi hanno lottato alla pari contro formazioni molto forti e non hanno avuto timore per una ventosa trasferta savonese su un campo pesante per via della pioggia - commenta Michele Barbieri, tecnico della Under8 - hanno messo in pratica tutto quello che stanno assimilando in allenamento con un gioco pulito ma duro in difesa e compatto in attacco. Hanno fatto vedere azioni di squadra molto interessanti per la qualità emersa e per la naturalezza con cui sono arrivate. La cosa più bella è stata vedere la soddisfazione stampata sui loro visi, si sono resi conto di quanto hanno fato e dei risultati raggiunti. Una grande soddisfazione anche per noi educatori, ci danno la spinta per andare oltre e continuare lo splendido percorso intrapreso”.

“Abbiamo trascorso un bellissimo pomeriggio di gioco, i ragazzi hanno giocato tre partite mettendosi alla prova e lottando con tutti loro stessi, dimostrando di saper mettere in pratica il frutto degli allenamenti di questi primi mesi della stagione: avanzamento e sostegno - aggiunge il tecnico Ilaria Latronico - vederli giocare insieme, aiutandosi e sostenendosi come il rugby insegna, è stato davvero emozionante. La parola d’ordine prima di scendere in campo resta sempre il divertimento. Sono molto soddisfatta di questi primi risultati della stagione, sono evidenti le ottime basi di partenza su sui continuare a crescere. Siamo sulla buona strada”.

Weekend di soddisfazioni anche per l’Under10, come confermano le parole del tecnico Giacomo Battistotti: “È sempre bello vedere tanti bambini incontrarsi e giocare, i nostri Under10 si sono divertiti e hanno disputato due ottime partite cercando sempre di avanzare e sostenersi l’un l’altro. Il Savona Rugby ci ha riservato come al solito una bellissima ospitalità organizzando un bell’evento e un terzo tempo per i bambini all’insegna della sportività, del rispetto e dei valori del rugby che ci accomunano. Ora si torna ad allenarsi in vista dei prossimi concentramenti cercando di migliorare quanto fatto in precedenza e continuando a far crescere i nostri leoncini”.

“Ho visto una buona crescita a livello di gioco collettivo e si sono messe in evidenza alcune ragazze - conclude Andrei Hurjui, allenatore delle formazioni femminili - siamo sulla strada giusta, c’è molto lavoro da fare e penso che un passo alla volta arriveremo all’obiettivo stabilito a inizio stagione. Le ragazze stanno dando anima e corpo in campo ed è importante. Sono soddisfatto per la crescita collettiva e personale da inizio stagione, la prossima settimana faremo l’analisi video vedere il gioco dall’esterno e capire su cosa dobbiamo lavorare individualmente”.