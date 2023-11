Basket: non bastano due ottimi quarti nella trasferta di Pegli, il Bvc Sanremo perde nuovamente

Pegli-Bvc Sanremo 90-67 (16-15, 20-23, 24-11, 30-18)

Pegli: Losito 16, Zaio A. 2, Doria 1, Mozzone 14, Bruzzone 8, Nicoletti 8, Nsesih 5, Rossetto 22, Vagnati 1, Zaio M. 10, Grillo, Pesce 3. Coach: Conforti.

Bvc Sanremo: Borro 20, Markishiq 33, Tacconi Davide 2, Tacconi Daniele, Colombo 5, Genovese 2, Franceschini, Lupi 5. Coach: Mauro Bonino. Assistente: Alessandro Deda.

Niente da fare per il Bvc Sanremo nella trasferta sul parquet genovese del Pegli. Il team matuziano ha, infatti, incassato la quarta sconfitta stagionale, dopo essere stato avanti 38-36 all’intervallo lungo. Da segnalare le eccellenti prove di Dennis Markishiq e Cristian Borro.

Il commento del presidente e assistente allenatore del Bvc Alessandro Deda: “Dobbiamo applaudire i nostri ragazzi, alcuni giovanissimi del 2007/2008, per come hanno interpretato la partita nei primi due quarti, finiti in vantaggio. Nei primi cinque minuti del terzo quarto ci siamo disuniti in attacco, perdendo la bussola del gioco e subendo le soluzioni del Pegli contro la nostra difesa a zona. Questo blackout offensivo, unito alla crescita delle percentuali degli avversari ha causato un parziale di 0-15. La nostra panchina corta e la conseguente impossibilità a trovare energie fresche non hanno aiutato il tentativo di ricucire il gap. Dispiace per un brutto episodio nel finale, di un giocatore esperto del Pegli nei confronti di un nostro ragazzo di 15 anni, che ha creato scompiglio e portato a una doppia espulsione, oltretutto a risultato acquisito”.