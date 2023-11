Automobilismo: prorogate le iscrizioni alla 12a Ronde Valli Imperiesi, superata già quota 100

Superata quota 100 adesioni per la 12a edizione della Ronde Valli Imperiesi, in programma il 18 e 19 novembre ad Imperia.

Agli organizzatori della Scuderia Imperia Corse è stata concessa la proroga e, pertanto, ci si potrà iscrivere all’ultimo appuntamento rallystico della stagione ligure sino al 13 novembre. Nella mattinata odierna, si è svolto, con esito positivo, il collaudo del percorso. Cresce, nel frattempo, il numero delle iniziative che faranno da corollario alla 12a Ronde Valli Imperiesi.

Gli organizzatori, oltre ad aver confermato i trofei “N2 by 3F Competition", per i piloti della classe N2, “Baxin in Rosa", per il primo equipaggio femminile classificato, e “Baxin Over 55", per il pilota ultra cinquantacinquenne più veloce in gara, metteranno in palio, in onore ai 100 anni della Città di Imperia recentemente celebrati, il “Trofeo del Centenario”, riservato al primo equipaggio tutto imperiese meglio classificato.

In collaborazione con il Fiat 500 Club Italia di Garlenda, sabato 18 e domenica 19 le piccole bicilindriche invaderanno Imperia ritrovandosi a Porto Maurizio – Calata Anselmi per poi dar vita ad un giro turistico che le farà transitare sulla prova speciale "Guardiabella" (da Aurigo a Caravonica) e le riporterà nel capoluogo imperiese dove, nel pomeriggio, dopo la visita al parco assistenza della gara, precederanno le vetture da rally nella sfilata che farà da prologo alla Ronde. Il giorno dopo, i “cinquecentisti”, dopo essersi ritrovati a Calata Anselmi, nel pomeriggio sfileranno sul palco d’arrivo della gara, prima dell’arrivo delle vetture partecipanti alla 12^ Ronde Valli Imperiesi.

La sera di sabato 18 novembre a Calata Anselmi, nel Nuovo Porto turistico di Imperia, con inizio alle ore 20, è prevista "La cena del Rallysta", una simpatica grigliata in compagnia organizzata da Ineja Food: per prenotazioni, telefonare al 3287815022. Ineja Food ha assicurato anche il servizio bar e ristorazione presso il parco assistenza per tutto il giorno della gara. Al Colle San Bartolomeo, invece, dalle 11 alle 16 di entrambe le giornate, si potrà gustare un ricco Menù Ronde presso l’Albergo Ristorante La Pineta.

La 12a Ronde Valli Imperiesi sarà articolata su 206,00 km totali, 43,60 dei quali relativi ai quattro passaggi sulla prova speciale "Guardiabella" (da Aurigo a Caravonica). La gara scatterà domenica 19 alle ore 06:35 da Imperia Calata Anselmi e si concluderà alle 16:04 in Piazzale Capitaneria.