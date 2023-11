Arti Marziali: Judo Sanremo Kumiai, risultati straordinari e sguardo alle finali nazionali

L’intensità agonistica non si è spenta per gli atleti dello Judo Sanremo Kumiai che, nell’arco degli ultimi due fine settimana, si sono distinti in competizioni di livello nazionale ed europeo, accumulando successi e promettendo spettacolo per le imminenti finali.

Il 28 ottobre scorso, al palazzetto di Arenzano, la giovane promessa Elisa Bottero, classe 2010, categoria under 15, kg 40, si è brillantemente qualificata al primo posto, guadagnandosi l'accesso alla finale nazionale A2 che si terrà a Riccione il prossimo 11 novembre. Un risultato eccellente che potrebbe aprire le porte della finale nazionale A1, prevista ad Ostia Roma il 9 dicembre, dove la società Judo Sanremo Kumiai conta già tre atleti qualificati: Alessio Maiano (+81 kg), Andrea Mastrorillo (46 kg) e Ginevra Scalzo (-70 kg).

Il giorno successivo è stata la volta degli under 18 che hanno combattuto al campionato europeo in Slovenia, a Capodistria. Erik Semanjaku, Enrique Corneli e Leonardo Moroni, tutti classe 2008, hanno mostrato grinta e potenziale vincendo almeno un incontro ciascuno. Nonostante la mancata qualificazione alla fase finale, hanno raccolto esperienze preziose per la loro crescita sportiva.

Questo weekend, il Gran Prix cadetti del campionato italiano a Policoro Matera, dove Erik Semanjaku, Enrique Corneli, Leonardo Moroni, Federica Marini e Cristina Meluso, hanno dato prova di notevoli prestazioni. In particolare, Moroni e Meluso si sono distinti, conquistando un argento che testimonia l'alta qualità del lavoro giovanile della società matuziana.

I tecnici Andrea Scalzo, Ettore Guarnaccia e Giuseppe Mastrorillo hanno espresso grande soddisfazione per i traguardi raggiunti e sono pronti a rafforzare il supporto ai giovani judoka in vista delle finali italiane e regionali, promettendo un impegno ancora maggiore nel lavoro e nella preparazione :”La passione e l'impegno dei nostri atleti – dicono - riflettono lo spirito del Judo Sanremo Kumiai: non solo un club sportivo, ma una famiglia che cresce insieme, insegna il rispetto e la dedizione, e che ora guarda con fiducia verso le sfide di fine anno”.