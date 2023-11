Mareggiata ad Arma di Taggia: rotti un paio di ormeggi nel porticciolo

La mareggiata ha fatto pochi danni all'interno del porto di Arma di Taggia. Il personale del circolo nautico è intervenuto dopo la rottura di un paio di ormeggi che hanno lasciato le barche in balia del moto ondoso. Gli scafi sono stati messi in sicurezza contenendo i danni.

Di fronte alla forza del vento e delle onde di questi giorni, erano in molti a temere che si verificassero gli stessi danni visti a gennaio di quest'anno quando sono emerse le criticità della darsena. Per fortuna, alcuni accorgimenti come l'uso delle panne all'ingresso del porto piuttosto che la spinta arrivata dal torrente, hanno evitato conseguenze peggiori.



Ad oggi la situazione del porticciolo è ancora incerta. Nei primi mesi del 2024 dovrebbe definirsi l'assegnazione dei lavori di messa in sicurezza programmati dal Comune che prevedono tra l'altro, il dragaggio della Darsena, il rifacimento delle catenarie e dei punti di attracco delle barche. Opera per cui l'ente dovrà accendere in tempi rapidi un mutuo.