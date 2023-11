Tagli al PNRR: in Liguria a rischio 430 milioni di lavori, le maxi opere di Sanremo non sono in pericolo

“Sono 1.316, per un valore di 430 milioni di euro, i progetti inseriti in Liguria nella lista delle opere del PNRR, che rischiano concretamente di non essere finanziati e di dover quindi attendere tempi più lunghi per accedere a differenti forme di finanziamento delle opere pubbliche”. Ance Liguria, per voce del presidente Emanuele Ferraloro, non fa giri di parole nel lanciare il proprio grido d’allarme sulle modifiche al PNRR che rischiano di tagliare le gambe a molti progetti cruciali in regione.

Sanremo è tra le realtà liguri maggiormente attiva nell’utilizzo dei fondi PNRR per un totale di quasi 45 milioni di euro e, per forza di cose, l’allarme lanciato da Ance rischia di far tremare le gambe negli uffici di Palazzo Bellevue. Ma, stando a quanto trapela, pare che per il momento non ci siano rischi particolari all’orizzonte, salvo ribaltoni a oggi imprevedibili.

Salvo, già finanziato e pronto a partire con gli appalti, il maxi progetto Pinqua: 15 milioni di euro per rifare il look alla Pigna, il centro storico della città pronto a rinascere grazie a un finanziamento epocale arrivato da Regione Liguria. L’appalto per piazza Santa Brigida è già stato pubblicato, gli altri arriveranno entro la fine dell’anno.

Già partiti gli interventi da circa 8 milioni di euro per le scuole di via Duca degli Abruzzi, borgo Tinasso e Baragallo, così come sono realtà gli interventi da 3 milioni di euro a Pian di Poma per la riqualificazione di campi e spogliatoi.

Tra i progetti in corso e affidati svettano anche i 12 milioni di euro alla voce “rigenerazione urbana” per proseguire nella trasformazione del Mercato dei Fiori in un campus scolastico per il recupero di Villa Mercede a San Martino. In ballo ci sono anche 2 milioni di euro in quota Regione Liguria per La Vesca in un più ampio intervento da 15 milioni per mettere in sicurezza una collina in movimento da decenni.

Corposo, e in attesa di finanziamenti, anche il capitolo di Amaie Energia che vale 6 milioni di euro per interventi di miglioramento in campo di igiene urbana e raccolta rifiuti mentre per il sociale sono in programma 3 milioni.

In totale, come detto, Sanremo è pronta a muovere circa 45 milioni di euro in fondi PNRR e, a quanto pare, le modifiche in arrivo non dovrebbero toccare le opere in programma. Salve e sicure, invece, quelle già finanziate, appaltate o in fase di appalto.

“Con una percentuale inferiore al 3% dei progetti a rischio definanziamento sul totale dei progetti inizialmente inseriti nel PNRR, la Liguria si colloca fra le regioni più "virtuose" visto che la percentuale dei progetti a rischio sale al 18% in Lombardia e al 16% in Piemonte” così conclude Ance.