Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da lunedì 6 a domenica 12 novembre, in Riviera e Côte d'Azur

LUNEDI’ 6 NOVEMBRE



SANREMO

15.00-18.00. ‘La Parola Scritta’: mostra sulla Bibbia in collaborazione con la Società Biblica in Italia alla Tempio valdese in via Roma 14, fino all’11 novembre, ingresso libero

16.00-23.00. ‘Ingegn-ieri, oggi e domani – 100 anni di ingegneria per lo sviluppo del paese’, mostra ‘Omaggio a Pietro Agosti nel 150° della nascita con documenti e progetti inediti. Sala Dorata del Casinò, fino al 12 novembre



17.30. Secondo incontro contro lo Spreco Alimentare, promosso dal Centro aiuto alla Vita e I Deplasticati dal titolo ‘Come fila la filiera? Viaggio alle origini del cibo’ con Doriana Fraschiroli, divulgatrice di alimentazione naturale e Barbara Blengino, presidente dei I Deplasticati. Sala degli Specchi del Comune

18.00. ‘Il coraggio di non abbassare la testa’: incontro con Rocco Mangiardi, imprenditore calabrese che ha rifiutato il pagamento del pizzo alle cosche mafiose, organizzato dal Presidio Livatino del Liceo G.D. Cassini di Sanremo con la collaborazione di Amici del Cassini. Federazione Operaia Sanremese, via Corradi 47, ingresso libero

21.00. ‘La coscienza di Zeno’: spettacolo teatrale con Alessandro Haber e con Alberto Onofrietti, Francesco Migliaccio e Valentina Violo, Ester Galazzi, Riccardo Maranzana, Emanuele Fortunati, Meredith Farulla, Caterina Benevoli, Chiara Pellegrin, Giovanni Schiavo. Regia di Paolo Valerio teatro dell’Opera del Casinò (più info)

IMPERIA

10.00-13.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 10/13, mercoledì h 14/17, sabato e domenica h 10/13-14/17). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)



ENTROTERRA

TRIORA



15.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)

FRANCIA

MONACO



11.00. Luna park di Monaco a Port Hercule, fino al 19 novembre



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



MARTEDI’ 7 NOVEMBRE



SANREMO

10.00, 11.15 & 19.15. ‘Tour Ariston’: visite guidate dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (9 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (più info)

15.00-18.00. ‘La Parola Scritta’: mostra sulla Bibbia in collaborazione con la Società Biblica in Italia alla Tempio valdese in via Roma 14, fino all’11 novembre, ingresso libero

16.00-23.00. ‘Ingegn-ieri, oggi e domani – 100 anni di ingegneria per lo sviluppo del paese’, mostra ‘Omaggio a Pietro Agosti nel 150° della nascita con documenti e progetti inediti. Sala Dorata del Casinò, fino al 12 novembre



16.30. ‘Martedì Letterari’: nell’ambito del ciclo ‘La Cultura della Legalità’ Rosaria Costa, vedova di Vito Schifani, ucciso insieme al giudice Giovanni Falconi nella strage di Capaci, presenta il volume ‘La mafia non deve fermarvi’ (Rizzoli). Partecipa la prof.ssa Patrizia Milanese. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero sino ad esaurimento dei posti disponibili

16.00-23.00. ‘Ingegn-ieri, oggi e domani – 100 anni di ingegneria per lo sviluppo del paese’, ‘Omaggio a Pietro Agosti nel 15°° della nascita esposizione: esposizione di documenti e progetti inediti. Sala Dorata del Casinò, fino al 12 novembre

21.00. Spettacolo di Enrico Brignano in ‘Ma.... diamoci del tu’. Teatro Ariston, anche domani (info e acquisto biglietti a questo link)

IMPERIA

10.00-13.00. Apertura del Museo navale e Planetario (martedì e mercoledì 10/13, sabato e domenica 15/22. Calata Anselmi



ENTROTERRA

TRIORA



15.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO

11.00. Luna park di Monaco a Port Hercule, fino al 19 novembre



13.00-19.00. ‘Ranieri III, Il Principe Costruttore - Un'ambizione per Monaco’: mostra nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III. Sala espositiva Quai Antoine I, fino al 31 dicembre (chiuso il lunedì, il 19 novembre e il 25 dicembre)

20.00. ‘J'ai trop d'amis’ di David Lescot: spettacolo teatrale con Elise Marie, Lia Khizioua et Camille Bernon. Théâtre Princesse Grace (più info)





MERCOLEDI’ 8 NOVEMBRE



SANREMO



10.00-13.00. ‘Pulcinella ed il Mediterraneo’: percorso per le scuole dedicato al tema dell’intercultura e della conoscenza dell’altro. I bambini faranno un viaggio fra Occidente e Oriente, esplorando il mercato e il Suq, per scoprire in che cosa si assomigliano e in che cosa differiscono le culture, i sapori, gli odori e gli usi dei popoli che si affacciano sul Mar Mediterraneo. Forte di Santa Tecla (più info)

10.00, 11.15 & 19.15. ‘Tour Ariston’: visite guidate dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (9 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (più info)



10.00-12.00. ‘La Parola Scritta’: mostra sulla Bibbia in collaborazione con la Società Biblica in Italia alla Tempio valdese in via Roma 14, fino all’11 novembre, ingresso libero

16.00-23.00. ‘Ingegn-ieri, oggi e domani – 100 anni di ingegneria per lo sviluppo del paese’, mostra ‘Omaggio a Pietro Agosti nel 150° della nascita con documenti e progetti inediti. Sala Dorata del Casinò, fino al 12 novembre



21.00. Spettacolo di Enrico Brignano in ‘Ma.... diamoci del tu’. Teatro Ariston (info e acquisto biglietti a questo link)



IMPERIA

10.00-13.00. Apertura del Museo navale e Planetario (martedì e mercoledì 10/13, sabato e domenica 15/22. Calata Anselmi

14.00-17.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 10/13, mercoledì h 14/17, sabato e domenica h 10/13-14/17). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)



ENTROTERRA

TRIORA

15.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO

11.00. Luna park di Monaco a Port Hercule, fino al 19 novembre



13.00-19.00. ‘Ranieri III, Il Principe Costruttore - Un'ambizione per Monaco’: mostra nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III. Sala espositiva Quai Antoine I, fino al 31 dicembre (chiuso il lunedì, il 19 novembre e il 25 dicembre)





GIOVEDI’ 9 NOVEMBRE



SANREMO



9.30-16.00. Sanremo Music Business: giornata di apprendimento, condividendo idee, strategie e metodi per un futuro di successo nell'industria musicale digitale (evento gratuito). Teatro Ariston (ulteriori informazioni a prenotazione biglietti a questo link)

10.00-13.00. ‘Pulcinella ed il Mediterraneo’: percorso per le scuole dedicato al tema dell’intercultura e della conoscenza dell’altro. I bambini faranno un viaggio fra Occidente e Oriente, esplorando il mercato e il Suq, per scoprire in che cosa si assomigliano e in che cosa differiscono le culture, i sapori, gli odori e gli usi dei popoli che si affacciano sul Mar Mediterraneo. Forte di Santa Tecla (più info)

10.00, 11.15 & 19.15. ‘Tour Ariston’: visite guidate dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (9 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (più info)

15.00-18.00. ‘La Parola Scritta’: mostra sulla Bibbia in collaborazione con la Società Biblica in Italia alla Tempio valdese in via Roma 14, fino all’11 novembre, ingresso libero

16.00-23.00. ‘Ingegn-ieri, oggi e domani – 100 anni di ingegneria per lo sviluppo del paese’, mostra ‘Omaggio a Pietro Agosti nel 150° della nascita con documenti e progetti inediti. Sala Dorata del Casinò, fino al 12 novembre



18.00-20.00. Inizio corso di informatica per far conoscere gli aspetti base, da come creare e gestire file e cartelle fino alla creazione e alla gestione di un account mail. Sede della Confartigianato in Corso Nazario Sauro 36 (tutti i giovedì a partire dal 9 novembre e fino al 14 dicembre), info e iscrizioni 0184 524517

21.00. ‘Virtuosismo esecutivo e temi popolari spagnoli’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Josè Rodilla con Yuri Bogdanov al Pianoforte. In programma musiche di: Portera, Cajkovskij, De Falla, Granados, Chapì. Teatro dell’Opera del Casinò (più info)



TAGGIA



9.00. Escursione fra Arma e Bussana organizzata dalla sezione di Sanremo del CAI. Ritrovo presso il parcheggio Leclerc di Arma, per info e conferma partecipazione contattare Michele al 335 6901597



ENTROTERRA

TRIORA

15.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO

13.00-19.00. ‘Ranieri III, Il Principe Costruttore - Un'ambizione per Monaco’: mostra nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III. Sala espositiva Quai Antoine I, fino al 31 dicembre (chiuso il lunedì, il 19 novembre e il 25 dicembre)

18.30. Oscar Farinetti presenta il suo ultimo libro ‘10 Mosse per affrontare il futuro – Una via nuova attraverso il piacere e la bellezza’. Modera il Presidente dell’OdP-TRIF, l’Architetto Italo Muratore, apre il S.E. Giulio Alaimo, Ambasciatore della Repubblica Italiana nel Principato, seguito dal Professor Marco Devecchi, docente di Parchi e Giardini al DISAFA dell’Università di Torino. Théâtre des Variétés, boulevard Albert 1er 1

20.00. ‘La Ligne Rose’: spettacolo teatrale con Odile Blanchet, Bérénice Boccara, Sana Puis. Théâtre des Muses (più info)



NICE



20.30. Frankenstein - Il Cabaret delle anime perdute, dopo Mary Shelley’: spettacolo teatrale con William Mesguich, Thierry Surace, Sylvia Scantamburlo, Jessica Astier, Thomas Santarelli, Julien Faure. Théâtre de la Cité, rue Paganini 3 (più info)





VENERDI’ 10 NOVEMBRE



SANREMO

10.00-13.00. ‘Pulcinella ed il Mediterraneo’: percorso per le scuole dedicato al tema dell’intercultura e della conoscenza dell’altro. I bambini faranno un viaggio fra Occidente e Oriente, esplorando il mercato e il Suq, per scoprire in che cosa si assomigliano e in che cosa differiscono le culture, i sapori, gli odori e gli usi dei popoli che si affacciano sul Mar Mediterraneo. Forte di Santa Tecla (più info)

10.00, 11.15 & 19.15. ‘Tour Ariston’: visite guidate dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (9 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (più info)

10.00-12.00. ‘La Parola Scritta’: mostra sulla Bibbia in collaborazione con la Società Biblica in Italia alla Tempio valdese in via Roma 14, fino all’11 novembre, ingresso libero

16.00-23.00. ‘Ingegn-ieri, oggi e domani – 100 anni di ingegneria per lo sviluppo del paese’, mostra ‘Omaggio a Pietro Agosti nel 150° della nascita con documenti e progetti inediti. Sala Dorata del Casinò, fino al 12 novembre



16.30. Per il progetto ‘Santa Tecla: che forte!’, proiezione documentario ‘Lele - Il Magico Mondo di Emanuele Luzzati’ realizzato da Coop Liguria in occasione del centenario del maestro. Attraverso interviste e immagini esclusive il documentario vuole raccontare il talento e la carriera di un artista unico. Forte di Santa Tecla. Ingresso fino ad esaurimento posti e accesso secondo tariffe del forte (più info)



18.00. Presentazione del libro di Andrea Gandolfo dal titolo ‘Storia di Sanremo. Dalla Restaurazione all'Unità d'Italia 1815-1861’. Interviene il presidente della Famija Sanremasca Leone Pippione e il dottor Marco Mauro. Palazzo Roverizio, ingresso libero

20.00. Serata gastronomica dedicata alla Bagna Cauda piemontese, accompagnata da verdure di stagione crude e cotte preparata dallo chef del ristorante, Giacomo Di Martino. Il servizio accompagnato dai racconti del giornalista Claudio Porchia, che racconterà le origini di questa preparazione tipica del Piemonte (35 euro a persona, vini esclusi). Villaggio dei Fiori, via Tiro a Volo 3, info e prenotazioni al 380 8686215

21.00. 'Top Voice Sanremo. Il protagonista sei tu!’: concorso canoro amatoriale a premi, aperto a tutti gli appassionati di musica, organizzato da Dany Animation. Presentano Roberta Siragusa e Verdiana Barbieri. Hotel Mediterranèe (più info)

IMPERIA

10.00-13.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 10/13, mercoledì h 14/17, sabato e domenica h 10/13-14/17). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

10.00-13.00. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (venerdì 10/13, sabato 10/13-14/17, domenica 14/17)



21.15. ‘Va in scena il teatro canzone’: spettacolo sul teatro canzone con Eugenio Ripepi, Simone Mazzone, Marco Moro e Daniele Ducci. Teatro dell'Attrito, info e prenotazioni al numero 329 4955513.

ENTROTERRA

TRIORA

15.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO

11.00. Luna park di Monaco a Port Hercule, fino al 19 novembre

13.00-19.00. ‘Ranieri III, Il Principe Costruttore - Un'ambizione per Monaco’: mostra nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III. Sala espositiva Quai Antoine I, fino al 31 dicembre (chiuso il lunedì, il 19 novembre e il 25 dicembre)



20.00. ‘La Ligne Rose’: spettacolo teatrale con Odile Blanchet, Bérénice Boccara, Sana Puis. Théâtre des Muses (più info)



NICE



20.30. Frankenstein - Il Cabaret delle anime perdute, dopo Mary Shelley’: spettacolo teatrale con William Mesguich, Thierry Surace, Sylvia Scantamburlo, Jessica Astier, Thomas Santarelli, Julien Faure. Théâtre de la Cité, rue Paganini 3 (più info)





SABATO 11 NOVEMBRE



SANREMO

8.00-19.00. Mercato del Piccolo Brocante in Piazza San Siro (primo e secondo sabato di ogni mese)



9.00. Per il progetto ‘Santa Tecla: che forte!’, visita guidata al Forte a cura del direttore Alberto Parodi al termine della quale la Sezione Soci Coop Liguria di Sanremo offrirà ai partecipanti caffè e focaccia. Per info e prenotazioni rivolgersi al Punto Soci Coop di Sanremo, Imperia e Ventimiglia (ingresso gratuito per i docenti)

10.00, 11.15 & 19.15. ‘Tour Ariston’: visite guidate dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (9 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (più info

10.00-12.00. ‘La Parola Scritta’: ultimo giorno della mostra sulla Bibbia in collaborazione con la Società Biblica in Italia alla Tempio valdese in via Roma 14, ingresso libero



16.00-23.00. ‘Ingegn-ieri, oggi e domani – 100 anni di ingegneria per lo sviluppo del paese’, mostra ‘Omaggio a Pietro Agosti nel 150° della nascita con documenti e progetti inediti. Sala Dorata del Casinò, fino al 12 novembre

21.15. Jubilmusic 2023: Festival Internazionale di Christian Music. Teatro Ariston, ingresso gratuito (più info)

IMPERIA

10.00-17.00. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (venerdì 10/13, sabato 10/13-14/17, domenica 14/17)



10.00-17.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 10/13, mercoledì h 14/17, sabato e domenica h 10/13-14/17). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

15.00-22.00. Apertura del Museo navale e Planetario + alle 15.30 e alle 21 ‘show delle stelle’ con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. (martedì e mercoledì 10/13, sabato e domenica 15/22. Calata Anselmi

15.00. Per l’evento nazionale ‘Avventure tra le Pagine – Leggiamo al museo’, letture e il laboratorio ‘Giochi di colore’ (per bambini da 3 a 6 anni). Museo di Arte Contemporanea Imperia Valle Faravelli (più info)

15.30. Per l’evento nazionale ‘Avventure tra le Pagine – Leggiamo al museo’, ‘Le fiabe del cielo’ (per bambini da 6 a 10 anni). Museo Navale e Planetario di Imperia (più info)



21.15. ‘Cantautorato d'autore’: spettacolo musicale con Fabrizio Barbera, Edlira Ameti e Alberto Cecchini (De Andrè, Guccini, Battiato, De Gregori, Lucio Dalla). Teatro dell'Attrito, nfo e prenotazioni 320 2127561

VENTIMIGLIA

9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)



TAGGIA



10.00. ‘Lady Hawke’: giornata fotografica che coniuga amore per gli animali e passione cinematografica rivolta a famiglie, gruppi di amici, appassionati di fotografia, cinematografari e soprattutto amanti degli animali. Evento a cura di Sabrina Camarda, Sophie Lamour e Daruma Photo. Terre di Confine, regione Bruxiae, info 349 0546480

BORDIGHERA

8.30-13.00. Mercato Campagna Amica di Coldiretti in via I Maggio (ogni sabato)

DIANO MARINA

17.30-21.30. 2° Memorial Paolo Testero: Gara di Pesca Surfcasting a coppie organizzata dalla ASD Lampa Longu Dianese. Porticciolo turistico (più info)



ENTROTERRA

CAMPOROSSO

14.30. Esposizione di vetture storiche stradali e da competizione w moto e vespe di interesse storico + mostra fotografica a tema motoristico. Centro polivalente ‘G. Falcone’

16.00. Cerimonia di consegna a Giuseppe Verri del Premio ‘Martino Finotto 2022’, dedicato al mai dimenticato pilota gentleman nato a Camporosso nel 1933 e scomparso nel 2014, con la partecipazione e l'intervento di personalità del motorsport internazionale. Conduce il noto giornalista Renato Ronco + presentazione libro di Vittorio Roberti sulla Lancia Rally 037 + presentazione nuovo sito della Scuderia delle Palme. Centro polivalente ‘G. Falcone’

DIANO CASTELLO

21.00. Per la rassegna dedicata alle compagnie amatoriali FITA della Provincia di Imperia, spettacolo della ‘Compagnia Degli Evasi’ di Castelnuovo Magra in ‘Locandiera’. Teatro Concordia, ingresso gratuito ad offerta libera (info)

DOLCEACQUA



8.45. Escursione gratuita tra le colline e i vigneti di Dolceacqua accompagnati da una Guida Ambientale ed Escursionistica affiliata a Terre del Rossese. Ritrovo in Piazza Garibaldi, prenotazione obbligatoria (più info)

TRIORA

10.00-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO

11.00. Luna park di Monaco a Port Hercule, fino al 19 novembre



13.00-19.00. ‘Ranieri III, Il Principe Costruttore - Un'ambizione per Monaco’: mostra nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III. Sala espositiva Quai Antoine I, fino al 31 dicembre (chiuso il lunedì, il 19 novembre e il 25 dicembre)



14.00. ‘No Finish Line Nice’: 24ª edizione della gara di beneficenza nata a Monaco nel 1999 con la partecipazione di circa 4000 partecipanti. Si tratta di correre o camminare su un circuito di circa 1.000 metri, aperto 24/24 per 8 giorni, tante volte quanto desiderato e quanti chilometri si desidera. Evento a favore dei bambini svantaggiati (termine manifestazione il 19 novembre alle ore 16), Quai des Etats-Unis (più info)

20.00. Festival des Etoilés Monte-Carlo 2023: serata eccezionale in cui gli chef stellati Alain Ducasse, Marcel Ravin, Yannick Alleno e Dominique Lory cucineranno direttamente davanti agli ospiti. Salle Empire de l'Hôtel de Paris Monte-Carlo (info)



20.00. ‘La Ligne Rose’: spettacolo teatrale con Odile Blanchet, Bérénice Boccara, Sana Puis. Théâtre des Muses (più info)

NICE



10.00-18.00. ‘Nice Japan Pop Show’: convention incentrata sulla cultura giapponese, la cultura pop, la cultura di strada e più in generale su videogiochi, manga, cosplay, gastronomia, tatuaggi e moda. Palais des Expositions, Esplanade de Lattre de Tassigny, anche domani (più info)





DOMENICA 12 NOVEMBRE



SANREMO



9.00-19.00. Tradizionale Mercato dell’Antiquario in Piazza Colombo e sotto il porticato del Palafiori

9.00. HBrun (2ª edizione) corsa non competitiva sulla distanza di 10 km. Partenza da Piazza Borea D’Olmo con Premiazione alle h 11 (costo d’iscrizione 15 euro con ricavato devoluto in beneficenza)



15.30. ‘La Mindfulness incontra il Biostretching - migliorare se stessi e la propria salute’: incontro conoscitivo con presentazione di terapie che possono cambiare la vita migliorando la salute psicofisica e le relazioni interpersonali, Floriseum a Villa Ormond, C.so Cavallotti 113, ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, info 366 4075407 (locandina)

16.00. Per la ‘La Domenica Letteraria 2023’, presentazione libro ‘Cronache Matuziane. Il vuoto e l’argilla’ di Alessio Bellini. Dialoga con l’autore Rossella Masper, presente la disegnatrice della copertina Clara Mazzini. Un romanzo storico che racconta una immaginaria Sanremo medievale. Villa Luca, in Via Rambaldi 51 a Coldirodi, ingresso libero

16.00-23.00. ‘Ingegn-ieri, oggi e domani – 100 anni di ingegneria per lo sviluppo del paese’, ultimo giorno della mostra ‘Omaggio a Pietro Agosti nel 150° della nascita con documenti e progetti inediti. Sala Dorata del Casinò

IMPERIA

10.00-17.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 10/13, mercoledì h 14/17, sabato e domenica h 10/13-14/17). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)



10.30. Per l’evento nazionale ‘Avventure tra le Pagine – Leggiamo al museo’, letture e i giochi di ‘Un circo di emozioni’ (per bambini da 6 a 10 anni. Museo del Clown Villa Crock (più info)

14.00-17.00. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (venerdì 10/13, sabato 10/13-14/17, domenica 14/17)

15.00-22.00. Apertura del Museo navale e Planetario + alle 15.30 e alle 21 ‘show delle stelle’ con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. (martedì e mercoledì 10/13, sabato e domenica 15/22. Calata Anselmi



15.30. Per l’evento nazionale ‘Avventure tra le Pagine – Leggiamo al museo’, ‘Le fiabe del cielo’ (per bambini da 6 a 10 anni). Museo Navale e Planetario di Imperia (più info)

TAGGIA ARMA



15.15. Per la 1ª rassegna dialettale ‘Angelo Lo Faro’, ‘Dalle Stalle… alle Stelle’: spettacolo della compagnia ‘Riemughe Surve’ di Monalto ligure. Teatro Parrochiale di Arma (di fianco alla Chiesa), ingresso ad offerta libera



ENTROTERRA

BAJARDO



10.00-17.00. Passeggiata nei boschi per parlare di come gli antichi celebrassero lo scorrere del tempo e di Samhain e Imbolc le loro feste invernali. Giornata dedicata alla scoperta della cultura celtica e del lato oscuro dell'anno con Efrem Briatore, Federica Cosentino e Chiara Cenedese. Ritrovo nella piazza Parrocchiale (15 euro, confermare partecipazione a Federica 349 3378643)

CAMPOROSSO



8.30. Escursione gratuita tra le colline e i vigneti di Camporosso accompagnati da una Guida Ambientale ed Escursionistica affiliata a Terre del Rossese. Ritrovo in Piazza Pertini, prenotazione obbligatoria (più info)

DOLCEACQUA



8.00. 2° Raduno ‘dei Doria’: raduno di auto e moto d'epoca con partenza da piazza Mauro per un giro turistico attraverso le alture di Dolceacqua. Pausa all'ora di pranzo presso il Ristorante ‘U Gentile’ di Dolceacqua. Premiazioni a seguire

PIEVE DI TECO

9.00-19.00. Mercatino Arti e Sapori: 38 banchi espositivi di artigianato, prodotti agroalimentari, antiquariato e vintage. Sotto i portici di Corso Ponzoni, info 0183 36313 (ogni seconda domenica del mese)

TRIORA

10.00-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA



CAGNES-SUR-MER



10.00-18.00. 24esima Festa della Castagna: degustazione gratuita di castagne con animazioni per grandi e piccini. Centro città (più info)

MONACO

14.00. ‘No Finish Line Nice’: 24ª edizione della gara di beneficenza nata a Monaco nel 1999 con la partecipazione di circa 4000 partecipanti. Si tratta di correre o camminare su un circuito di circa 1.000 metri, aperto 24/24 per 8 giorni, tante volte quanto desiderato e quanti chilometri si desidera. Evento a favore dei bambini svantaggiati (termine manifestazione il 19 novembre alle ore 16), Quai des Etats-Unis (più info)

11.00. Luna park di Monaco a Port Hercule, fino al 19 novembre

13.00-19.00. ‘Ranieri III, Il Principe Costruttore - Un'ambizione per Monaco’: mostra nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III. Sala espositiva Quai Antoine I, fino al 31 dicembre (chiuso il lunedì, il 19 novembre e il 25 dicembre)

16.30. ‘La Ligne Rose’: spettacolo teatrale con Odile Blanchet, Bérénice Boccara, Sana Puis. Théâtre des Muses (più info)

18.00. Concerto di Musica da camera con Gidon Kremer (violino), Mikhaïl Pletnev (pianoforte), Giedre Dirvanauskaite (violoncello). Programma: Mozart, Schubert, Tchaikovsky. Auditorium Rainier III (più info)

NICE



10.00-18.00. ‘Nice Japan Pop Show’: convention incentrata sulla cultura giapponese, la cultura pop, la cultura di strada e più in generale su videogiochi, manga, cosplay, gastronomia, tatuaggi e moda. Palais des Expositions, Esplanade de Lattre de Tassigny (più info)





