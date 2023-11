Pallavolo, serie b maschile, quinta giornata: impegno e abnegazione non bastano al Grafiche Amadeo

Non sono bastati impegno e dedizione al Grafiche Amadeo per evitare, ieri sera, a villa Citera, a Sanremo, l’ennesima sconfitta, nel campionato nazionale maschile di serie B di volley.

La compagine sanremese si è arresa alla capolista Yaka Malnate in tre set (15-25; 13-25; 24-26) offrendo il meglio di sé in occasione dell’ultima frazione costringendo gli avversari ai vantaggi.

«Lo Yaka Malnate è una gran bella realtà –ha commentato a fine gara il presidente del Grafiche Amadeo, Giuseppe Privitera– la differenza di forze in campo è emersa evidente sin dalle prime battute. Ciò non ci ha impedito di dar vita comunque ad una gara gagliarda e di esprimere, proprio in occasione del terzo set, il meglio di noi stessi. E’ stata una bella prova d’orgoglio: la palese dimostrazione che questo gruppo non si arrenderà facilmente e, nonostante le conclamate difficoltà, darà sempre e comunque il massimo, da qui alla fine».

Con la gara di ieri sera, si chiude il ciclo che ha visto il Grafiche Amadeo disputare consecutivamente in casa, nel rispetto di un accordo con un paio di avversarie che avevano espresso la necessità dell’inversione di campo, le prime cinque partite del campionato. Il torneo cadetto del sodalizio matuziano ripartirà sabato prossimo con la prima trasferta della stagione: a Santo Stefano Magra, contro lo Zephir Mulattieri che ieri sera non è sceso in campo a causa delle avverse condizioni meteo che hanno colpito nelle ultime ore lo spezzino.

Nella mattinata di sabato, a Genova, presso la sede del Comitato regionale della Fipav, una delegazione di dirigenti del Grafiche Amadeo Riviera Volley ha ricevuto, dalle mani della presidente Anna Del Vigo, il riconoscimento per la raggiunta promozione in serie B maschile centrata al termine dello scorso campionato.

Gli altri risultati: Zephir Mulattieri SP – Parrella TO n.d.; Mercatò Alba – Saronno 3-1; PVLCerealterra Ciriè – Ilario Ormezzano BI 3-0; Trading Log SP – R&S Mozzate 3-0. Posticipo: Sant’Anna Tomcar TO – Alto Canavese.

Classifica: Yaka Malnate 14, PVLCerealterra 12, Rossella ETS Caronno* e Mercatò Alba* 10, Alto Canavese* 7, Parrella TO* e Sant’Anna Tomcar TO** 6, Saronno e Trading Log SP* 5, Ilario Ormezzano e Zephir Mulattieri SP* 3, R&S Mozzate* 2, Grafiche Amadeo 1. *= Una partita in meno. **= Due partite in meno.