Calcio. Sanremese, l'analisi del momento dopo il ko con l'Albenga da parte di società, staff e squadra (Video)

La Sanremese non riesce ancora a invertire il trend negativo che l'ha portata fino al terzultimo posto in classifica nel girone A di Serie D. Una settimana dove sono arrivate altre due sconfitte, con RG Ticino e Albenga, nel nuovo corso targato Mattia Gori che ha logicamente bisogno di tempo per entrare a regime e ingranare per invertire il trend. Una classifica corta, che dà ancora possibilità di uscire dalle sabbie mobili, ma il cambio di marcia deve arrivare il prima possibile, soprattutto in uno spogliatoio affranto che non vede ancora una risalita in termini di risultati.

Sono sostanzialmente questi gli argomenti toccati con il presidente Alessandro Masu, mister Mattia Gori e capitan Simone Bregliano dopo la sconfitta casalinga con gli ingauni.