Previsioni metereologiche, una lettrice: "La situazione meteo del Ponente Ligure dovrebbe essere rivista e rivalutata"

Spett. Redazione,

da giorni ormai sul Ponente Ligure si verificano situazioni di pesante maltempo valutate dagli organismi competenti (Arpal) come sufficientemente tutelati da un'allerta GIALLA. A prescindere dalle decisioni individuali e opinabili del Sindaco di Imperia che decide, anche in presenza di condizioni meteo critiche, di tenere aperte le Scuole, senza tenere presente che ci sono alunni ed Insegnanti che ad Imperia ci devono 'arrivare' da altre località, percorrendo strade la cui viabilità il maltempo ed il forte vento rendono estremamente pericolose e comunque difficili da percorrere in sicurezza!

Come mai l'Arpal, l'organismo preposto a valutare la sicurezza dei territori dal punto di vista meteo, assegna al ponente una allerta gialla mentre lo stesso è messo a dura prova da abbondanti rovesci di pioggia, da mare in burrasca e vento molto forte? Considerato che l'allerta gialla consente di mantenere aperte le scuole, con grave pregiudizio per la sicurezza di molti alunni che devono raggiungere autonomamente gli edifici scolastici; non prevede il grave rischio che il vento forte abbatta alberi, provochi caduta di materiali di diversa natura che potrebbero colpire chi viaggia in scooter o moto non disponendo di auto, con conseguenze anche gravi.

A leggere le previsioni Arpal mi lascia molto perplessa la netta divisione tra Levante e Ponente della Liguria: dove la seconda è sempre e comunque Gialla, mentre chi deve spostarsi perché le Scuole e gli Uffici devono essere aperti vanno incontro a situazioni di evidente pericolo, al Levante viene assegnata l'Allerta Arancione che prevede maggiori cautele per gli abitanti.

Penso che, alla luce delle situazioni che si sono venute a produrre in questi giorni, sarebbe più opportuno rivedere le valutazioni di pericolo per maltempo e soprattutto inibire ai Sindaci la facoltà di modificare gli effetti delle previsioni Arpal. In alternativa rivedere significativamente tali valutazioni.