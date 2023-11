Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 5 novembre, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 5 NOVEMBRE



SANREMO



10.00-18.00. In occasione del Giorno dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate, ingresso gratuito al Forte Santa (h 10/13-15/18)

10.00-18.00. ‘Sanremo Human Rights Photofestival’ (ultimo giorno della 1ª edizione): mostra ‘Diari dal Fronte’ di Livio Senigalliesi. Evento fotografico dedicato ai Diritti Umani. Forte di Santa Tecla (h 10/13-15/18)



16.00-23.00. ‘Ingegn-ieri, oggi e domani – 100 anni di ingegneria per lo sviluppo del paese’, ‘Omaggio a Pietro Agosti nel 15°° della nascita esposizione: esposizione di documenti e progetti inediti. Sala Dorata del Casinò, fino al 12 novembre

19.00. ‘Festival d'Autunno - I concerti di Villa Nobel’ (ultimo appuntamento): ‘Dal Classicismo al Tango’: concerto del Duo Novecento formato da Gianluca Nicolini (flauto) e Fabrizio Giudice (chitarra). Prima del Concerto presentazione storica e musicale a cura del Prof. Fabio Marra. Al termine aperitivo con specialità locali (consigliata la prenotazione 0184 501017). Villa Nobel (locandina con i costi a questo link)

IMPERIA

8.30. ‘OliOliva Run’ e ‘FamilyRun’ (12ª edizione). A cura del Club Marathon Imperia. Partenza alle 10 dal molo lungo di Oneglia (più info)

9.00-20.00. ‘Olioliva - Festa dell’Olio nuovo’ (ultimo giorno): degustazioni, corsi di assaggio, laboratori di cucina, circuito di menù tipici nei ristoranti, mostre e animazioni + convegni sui temi della buona tavola e della salute + Salotto Letterario + installazione artistica del fotografo Settimio Benedusi + musica e intrattenimento. Centro storico di Oneglia (la brochure con il programma a questo link)

10.00-17.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 10/13, mercoledì h 14/17, sabato e domenica h 10/13-14/17). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)



10.00. 5ª Camminata tra gli ulivi a cura del Circolo Manuel Belgrano. Colazione ed aperitivo offerti dal Circolo Manuel Belgrano dalle 9.00 alle 10.00 nella piazza della Chiesa. Partenza alle 10 da Costa d'Oneglia. Alle 12.15 brindisi finale con aperitivo (bus navetta gratuito da Largo Nannolo Piana dalle 8.45 alle 9.45)



10.30. Alla scoperta di Villa Grock, dimora del Re di tutti i clown (visita accompagnata per adulti e bambini) con percorso alla scoperta di un palazzo dall’architettura bizzarra che richiama il mondo circense, lo stile rococò/decò italiano e cenni asiatici e persiani (ingresso 6 euro, 4 euro ridotto). Villa Grock, via Fanni Roncati, info e prenotazioni museiimperia@solidarietaelavoro.it



14.00-17.00. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (venerdì 10/13, sabato 10/13-14/17, domenica 14/17)

15.00-22.00. Apertura del Museo navale e Planetario + alle 15.30 e alle 21 ‘show delle stelle’ con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. (martedì e mercoledì 10/13, sabato e domenica 15/22. Calata Anselmi



16.00-19.00. Ultimo giorno della mostra personale di Serenella Sossi. Sede Circolo Parasio a Palazzo Guarneri, Piazza Pagliari 4



17.00. ‘Sister Blandina. Le avventure di una suona dalla Liguria al Far West’: racconto teatrale di e con Massimo Minella, e con Franco Piccolo alla fisarmonica promosso da Fidapa Imperia e dall'Associazione Martina Rossi. Teatro Lo Spazio Vuoto, ingresso libero



VENTIMIGLIA



8.30-19.00. In occasione del Giorno dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate, ingresso gratuito al Museo Preistorico dei Balzi Rossi (la Grotta del Caviglione è visitabile al mattino h 11/12 e nel pomeriggio h 15/16, chiusa in caso di vento o maltempo)



9.30-14.00. In occasione del Giorno dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate, ingresso gratuito all’Area Archeologica di Nervia

BORDIGHERA

8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi



15.30. Visita guidata in Villa Pompeo Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariani, via Fontana Vecchia 5, informazioni e prenotazioni al 347 2364922



TAGGIA ARMA



8.45. Escursione da Corte a Goina: Autunno in Valle Argentina tra boschi e castagni monumentali accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi. Ritrovo davanti alla stazione di Taggia (parcheggio) oppure alle 9.30 a Corte (più info)



15.15. Per la 1ª rassegna di teatro dialettale ‘Angelo Lo Faro’, la compagnia ‘Incanto in scena’ di Genova presenta Boga Biloga’. A cura dell'associazione culturale ‘La luna e i suoi raggi. Teatro parrocchiale di Arma di Taggia (di fianco alla chiesa), ingresso ad offerta libera



DIANO MARINA



9.00-19.00. ‘Diano Colleziona’: mostra mercato di collezionismo e piccolo antiquariato in Corso Roma e Piazza Martiri della Libertà



ENTROTERRA

BADALUCCO

11.00-17.00. 1ª Festa della castagna in frazione Ciabaudo con intrattenimento, animazioni per i bambini e giri a cavallo

CASTEL VITTTORIO



18.00. ‘A Cena con le Stelle – Il Tramonto e le Stelle’: cena dalle ore 20 osservazioni dalle ore 18. Agriturismo ‘Il Rifugio’ a Colle Langan. Prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554 (più info)

CERIANA

9.00-17.00. Mercatino solidale dell’artigianato locale e degli hobbisti in Piazza Marconi (ogni prima domenica del mese)



MOLINI DI TRIORA



9.30. Escursione da Corte a Goina: Autunno in Valle Argentina tra boschi e castagni monumentali accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi. Ritrovo a Corte oppure davanti alla stazione di Taggia (parcheggio) alle 8.45 (più info)

PERINALDO

8.30. Escursione gratuita a Perinaldo: il sipario della Val Verbone accompagnati da una Guida Ambientale ed Escursionistica affiliata a Terre del Rossese. Ritrovo in piazza Monsignor Antonio Rossi (più info)

TRIORA

10.00-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO

11.00. Luna park di Monaco a Port Hercule, fino al 19 novembre

13.00-19.00. ‘Ranieri III, Il Principe Costruttore - Un'ambizione per Monaco’: mostra nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III. Sala espositiva Quai Antoine I, fino al 31 dicembre (chiuso il lunedì, il 19 novembre e il 25 dicembre)

18.00. Concerto sinfonico diretto dal M° Elias Grandy con Viktoria Mullova al violino. Programma: Boulanger, Chostakovitch, Moussorgsky. Auditorium Rainier III (più info)

NICE



8.00. Marathon des Alpes-Maritimes Nice-Cannes con partenza dalla Promenade des Anglais e arrivo in Boulevard de la Croisette Cannes (più info)

10.00. ‘Terravini’ (ultimo giorno della 2ªedizione): prima fiera francese della gastronomia e del vino. Parc des Expositions Acropolis, esplanade Kennedy 1 (più info)





Sanremo News e Imperia News non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate