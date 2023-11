Castellaro: celebrata oggi la ricorrenza del 4 novembre, giorno dell'unità nazionale (foto e video)

Si è tenuta anche quest'anno a Castellaro la celebrazione del IV novembre, giorno dell'unità nazionale.

“Quest'anno la ricorrenza – spiega il sindaco Alessandro Catitti - ha assunto un significato particolare perché coincide con il centenario della realizzazione del parco della rimembranza. Per l'occasione l'Amministrazione Comunale ha inserito nel programma anche una orazione ufficiale affidata alla professoressa Lucinda Buia, castellarese per parte di madre e cittadina di Castellaro con la sua famiglia.

La cerimonia si è aperta, come da rituale, con l'inno nazionale e l'alzabandiera d'Europa ed Italiana. Subito dopo la Santa Messa celebrata dal parroco don Enrico Molineris. Son seguiti i saluti ai presenti da parte delle autorità ed i doverosi ringraziamenti alle molte persone che hanno contribuito alla organizzazione dell'evento e l'intervento del consigliere delegato Alessandro Catitti qui riportato: «Il parco fu realizzato nel 1923 su provvedimento del sottosegretario dell'istruzione Dari Lupi fu però il Senatore Nuvoloni che dette impulso un po' ovunque per far realizzare questi luoghi di memoria e di testimonianza. Cominciò proprio dalla sua Castellaro e l'opera venne fatta grazie ad una pubblica sottoscrizione cui partecipò quasi tutto il paese. Questi monumenti furono materialmente realizzati in epoca fascista, nulla hanno a che vedere con quel periodo. Stanno infatti a testimoniare la fine del percorso risorgimentale e le numerose guerre, iniziato con quelle di indipendenza, ed anche prima, per giungere sino all'ultima del 15/18.

Furono guerre sanguinose combattute al prezzo centinaia di migliaia di morti, 650mila solo nell'ultima, e di sofferenze inaudite che pesarono oltre che sui soldati e su tutto il popolo italiano. Guerre fatte per liberare territori sottoposti a dominazione di potenze straniere ma abitati da italiani giusto che oggi, ad oltre un secolo di distanza continuiamo a ricordare la storia, questi fatti, i caduti e le sofferenze del popolo grazie a loro che si giunse al compimento della unita' nazionale con la vittoria che pose fine alla guerra. Il cammino verso la repubblica proseguì, ma prima di giungervi ci fu la oscura parentesi del ventennio, che vide un'altra occupazione e si concluse con un'altra terribile guerra durante la quale morirono altri castellaresi, anche loro ricordati in questo luogo.

Mi permetto di aggiungere ancora qualche parola sui luoghi dei caduti di Castellaro: I primi caddero già nel 1915 sulle alpi giulie al colle Santa Lucia nella battaglia di Tolmino situato sul fiume Isonzo al confine con la Slovenia. Altri caddero nel 1916 sull'altopiano di Asiago, dove si combatterono alcune delle piu' sanguinose battaglie e nel 1917 sul carso alla famigerata quota 241.

Ancora caduti nell'ottobre del 17 a Plezzo nel luogo chiamato val Raccolana durante i combattimenti che portarono al crollo dell'esercito regio attestato lungo linea da Tolmino, Caporetto e Plezzo Teatro delle battaglie le Alpi Giulie lungo vie e sentieri di collegamento con l'impero austro ungarico. Molti morirono lontano dall'italia: nel nord della Francia ai confini con la germania nell'inferno di V erdun sulla Mosa, ed a Bligny sul fiume Marna a difesa di Parigi, in una delle battaglie piu' importanti della prima guerra mondiale dove gli italiani combatterono con eroismo furono decisivi per arrestare l'offensiva tedesca

Infine tre soldati caddero fronte macedone nella regione di monastir. Qui nel parco ci sono anche le croci di tre ignoti probabilmente caduti a Bligny nella seconda battaglia della marna i luoghi delle battaglie sono ricordati nelle lapidi custodite nel parco».

Subito dopo si è svolta l'orazione ufficiale della professoressa Lucinda Buja che ha ricordato i tempi della sua infanzia a Castellaro quando da bambina veniva a giocare nel parco con la zia e la nonna, del tutto inconsapevole del significato del luogo, sebbene avesse ricevuto qualche spiegazione dal sentore misterioso sulla guerra i morti, gli eroi, il dolore delle famiglie e della comunità per la perdita. Ha aggiunto il suo pensiero richiamando i SEPOLCRI, dicendo che ’sotto gli alberi che sono allegoria della continuità della vita, fra le lapidi che conservano nomi e date è forse il sonno della morte men durò, come si chiedeva Ugo Foscolo nei Sepolcri. Nella memoria, la rimembranza appunto, ‘il lutto si elabora la violenza subita e portata si sublima, nei luoghi dedicati come questo si sviluppano il pentimento ed il perdono che tra i vivi e i morti instaura una celeste corrispondenza di amorosi sensi’, come anche il pensiero di un materialista come Foscolo riconosceva ed esaltava. Ha successivamente ripercorso alcuni tratti salienti dell'opera e del pensiero del senatore Domenico Nuvoloni: 'La convinzione che la memoria di chi ci ha preceduto, liberata dall'odio e dal desiderio di vendetta e elevata ad insegnamento ai posteri potesse sostenere il suo impegno a favore del progresso sociale ed economico a favore delle classi umili. nutriva fiducia nel progresso e nel conseguimento di maggior benessere sociale attraverso la realizzazione e l'ampliamento delle reti stradali ferroviarie e telefoniche, scuole asili, del miglioramento delle tecniche agricole e della lotta allo spopolamento dei borghi montani'.

La professoressa Buja si è poi soffermata sul provvedimento del senatore che istituì i luoghi della memoria. Ha poi parlato dei conflitti del passato e dei milioni di morti richiamando Benedetto Croce nel suo scritto ’Fare festa perche?’ a proposito della vittoria ‘mutilata’ causa scarso riconoscimento dei meriti Italiani da parte della TRIPLICE INTESA. Benedetto Croce, certamente memore delle pagine scritte da Kant ‘Per la pace perpetua’, è fiducioso in un genere umano che non rinuncia all'attesa di un mondo giusto e mite, davvero civile nel quale sia abolita la guerra. Ricorda infine che patrioti, nazionalisti, sindacalisti, anarchici ed addirittura alcuni socialisti in buona fede, sostennero la validità dell'interventismo come completamento delle 3 guerre risorgimentali per il riscatto di Trento e Trieste, ignorando, però, la convinzione di Giolitti che la neutralità avrebbe potuto fruttare ad una Italia povera ed impreparata ’parecchio!’.”.



