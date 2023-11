Pallavolo, 5ª giornata serie b maschile: a Villa Citera arriva la capolista. Il Grafiche Amadeo sogna l’impresa

Un’avversaria che ha una storia tutta da raccontare quella che domani sera, alle 20,30, in occasione della quinta giornata del girone di andata del campionato nazionale maschile di pallavolo di serie B, farà visita a villa Citera, a Sanremo, al Grafiche Amadeo.

Lo Yaka Malnate, piccolo centro che dista solo 8 chilometri da Varese (9° comune della provincia per numero di abitanti), è una delle attuali migliori realtà della pallavolo maschile: non a caso la sua prima squadra guida, in solitaria, dopo le prime 4 giornate di campionato, con 11 punti all’attivo, la classifica del torneo cadetto.

Una caratteristica, quella a voler comandare le classifiche, che i malnatesi hanno già testato la passata stagione quando, vincendo il campionato, si aggiudicarono la promozione in A3, promozione che venne loro poi negata per uno scarto di qualcosa come 12-15 centimetri: tanto è il divario tra pavimento e soffitto del palazzetto di via Gasparotto, scarto che la Federazione ha ritenuto tale da negare, il giugno scorso, il passaggio di categoria alla formazione lombarda.

Ma lo Yaka Malnate, allenato dal riconfermato Alessandro Mattiroli e che è ripartito per questa nuova avventura con nuovi innesti dopo la partenza del libero Leonardo Caletti e del centrale Riccardo Ruo, non pare essersi perso d’animo e, oltre a premurarsi sin da subito di scavare un divario tra sé e gli avversari, ha ora in animo (non potendo sollevare quei 12-15 centimetri il tetto del proprio palazzetto) di “scavare il pavimento” recuperando da lì quello che allontana la squadra dalla A3.

«Affrontare una squadra con queste caratteristiche è indiscutibilmente stimolante –fa sapere il presidente del Grafiche Amadeo, Giuseppe Privitera– i malnatesi hanno qualità che vanno oltre quelle già espresse la passata stagione e rimarcate nel corso delle prime quattro giornate di campionato caratterizzate da quattro belle vittorie. L’unico punto perso è stato in occasione della sfida esterna col Parrella Torino conclusasi al tie-break. Noi siamo matricole e da queste formazioni abbiamo solo da imparare. In campo andremo comunque motivati, forti degli stimoli inglobati grazie alla conquista del primo punto stagionale di sabato scorso, desiderosi, pur nella consapevolezza delle difficoltà che rappresenta il match di domani sera, di dare continuità a questo momento».

Il trainer del sodalizio sanremese, Cesare Chiozzone alla ripresa degli allenamenti, ad inizio settimana, si è complimentato coi suoi per la bella e confortante prova di sabato scorso e questa sera potrà disporre di tutti gli elementi della sua rosa.

Unica nota stonata della settimana è stata l’ammenda (di 50 Euro) che il Giudice Sportivo della Fipav ha rifilato alla società per “disturbo” (attraverso fischi, urla e trombette) procurato dal pubblico in occasione di alcune fasi di gioco.

«In queste prime quattro gare di campionato, giocate peraltro tutte in casa, abbiamo registrato una eccezionale risposta da parte del nostro pubblico che ovviamente ci sostiene con le caratteristiche forme che, senza mai trascendere, sono prerogativa delle tifoserie. Valuteremo –ironizza il presidente Giuseppe Privitera – di fronte a questa multa, l’ipotesi di imporre una sorta di museruola ai nostri tifosi».

Le altre gare: Zephir Mulattieri SP – Parrella TO; Mercatò Alba – Saronno; PVLCereaalterra Ciriè – Ilario Ormezzano BI; Trading Log SP – R&S Mozzate. Posticipo: Sant’Anna Tomcar TO – Alto Canavese.

Classifica: Yaka Malnate 11, Rossella ETS Caronno 10, PVLCerealterra 9, Mercatò Alba* e Alto Canavese 7, Parrella TO e Sant’Anna Tomcar TO* 6, Saronno 5, Ilario Ormezzano e Zephir Mulattieri SP 3, R&S Mozzate* e Trading Log SP* 2, Grafiche Amadeo 1. *= Una partita in meno.