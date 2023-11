Ottimi risultati a Varazze per la Dance Art Project di Vallecrosia (Foto)

Ottimi risultati per i ballerini della Dance Art Project di Vallecrosia che hanno mostrato unione e sintonia tra loro davanti a una giuria di esperti di fama nazionale e internazionale: coreografi di successo, ballerini professionisti, insegnanti rinomati e critici d'arte. La scuola di danza vallecrosina si è aggiudicata il podio in diverse discipline del Concorso Nazionale Varazze in Danza 2023, evento nazionale dedicato all'arte e all'eleganza della danza, andato in scena il 29 ottobre.

Il gruppo classico, nella categoria 3, si è, infatti, piazzato primo con il “Passo a tre della Bayadere” e la coreografia di Luca Tozzi. Sara Filippi con “gli occhi pieni di te” si è classificata prima nell’assolo Modern della categoria 1. Inoltre, ha vinto uno stage al prestigioso City Ballet San Francisco. Si sono classificate seconde nel passo a due Modern, nella categoria 3, Martina Capello e Lucia Parodi con “Due amiche a Parigi”. Viola Fusiello, invece, con “il cielo in una stanza” si è piazzata prima nell’assolo Modern nella categoria 3.

Prima classificata, nell’assolo contemporaneo, nella categoria 2, anche Cloé Ciarapica con "Focus”. Emma Vitalone, con “Disconnessa”, è arrivata seconda nell’assolo contemporaneo nella categoria 2. Aurora Spataro, con “lo scrigno”, è giunta terza classificata nell’assolo contemporaneo nella categoria 2. Lara Angelica Calimera, con “inside me”, riesce a salire in cima al podio nell’assolo contemporaneo nella categoria 3, conquistando anche una borsa di studio. Marta Di Certo, con “ricordo sbiadito nel tempo”, è giunta terza nell’assolo contemporaneo nella categoria 3.

Si è classificato primo il gruppo Modern nella categoria 2 con “Dove le parole finiscono inizia la musica”. Si è piazzato primo pure il gruppo contemporaneo nella categoria 2 con “Quanto tempo è per sempre? A volte solo per un secondo”. Si è classificato secondo, invece, il gruppo contemporaneo, nella categoria 2, con “Point of view”. Infine, il gruppo contemporaneo, nella categoria 3, si è piazzato secondo con “Fear of the dark“. Borsa di studio anche per Giulia Angela Montanaro e per i gruppi Centro Formazione Dance Art Project.