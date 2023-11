Pallapugno: sabato la 'bella' della finale scudetto, a Cuneo si gioca Imperiese-Cortemilia (ore 14.30)

Sabato prossimo è il giorno della 'bella' tra Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese e Cortemilia. Il fischio d'inizio della partita che deciderà la finale scudetto del campionato di palla pugno, è previsto alle 14.30 ad opera degli arbitri Santini, Viada e Castellotto.

I cancelli dello sferisterio 'Capello' di Cuneo saranno aperti dalle 11 con un ricco catering allestito fuori dall'impianto. “Siamo rammaricati – ha dichiarato il presidente dell’Imperiese Siffredi - per la scarsissima affluenza delle autorità e degli amministratori alla precedente partita di Dolcedo, molti dei quali hanno palesato il mancato interesse non rispondendo all'invito. La società auspica una migliore collaborazione per il futuro”.