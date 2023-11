Pallanuoto: vittoria interna per la Rari Nantes Imperia (18-13) nell'amichevole contro il Novara

La Rari Nantes Imperia è tornata finalmente in vasca per la prima amichevole stagionale. Alla 'Cascione', l'avversario dei giallorossi era la Novara Waterpolo ed il match è terminato 18-13, con tre tempi da un quarto d'ora ciascuno, per la squadra di Garibaldi.

Il primo gol stagionale imperiese porta la firma dell'esperto centrovasca Davide Cesini. Rari Nantes Imperia e Novara Waterpolo si incontreranno nuovamente nel campionato di Serie B, visto che entrambe sono state inserite nel girone 1.

Nei giorni scorsi, inoltre, quattro giallorossi sono stati selezionati da coach Ivaldi per il collegiale giovanile ligure Under 16. Si tratta di Pietro Carpano, Sasha Carrai e Lorenzo Morchio (che hanno svolto le sedute di Savona e di Genova) e Nicolò Parolini (presente soltanto al raduno savonese).