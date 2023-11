Imperia: al via la 2a stagione dell'orchestra del Teatro Carlo Felice di Teatro Carlo Felice di Genova

La 6° stagione culturale della Concattedrale dei Santi Maurizio e compagni martiri ospita la Seconda stagione del Teatro Carlo Felice di Genova alla Concattedrale di San Maurizio e Compagni Martiri di Imperia.

Venerdì 3 Novembre 2023 alle ore 21 con un grande evento per la città e la Provincia di Imperia, si inaugurerà la seconda edizione di concerti dell’orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova presso la Concattedrale di San Maurizio e Compagni Martiri ad Imperia.

La convenzione siglata tra le parti prevederà una serie di sei appuntamenti durante tutto l’arco della stagione invernale e primaverile intitolata “Mozart l’italiano” e rientrerà nel calendario della stagione culturale E20 della Concattedrale giunta alla sua 6° edizione.

Il progetto tra il Teatro genovese e la Concattedrale è stato seguito in ogni dettaglio dal Sovrintendente Dr. Claudio Orazi, dal Direttore Artistico del Teatro M° Pierangelo Conte, dal Rev. parroco Monsignor Lucio Fabbris e dal M° Giorgio Revelli direttore artistico e responsabile delle attività culturali della Basilica.

Il concerto inaugurale prevede un programma interamente dedicato a Mozart. L’esecuzione è affidata alla soprano Angelica Disanto, al contralto Antonia Fino, al tenore Luigi Morassi, al basso Omar Cepparolli accompagnati dall’orchestra del Teatro Carlo Felice sotto la direzione dell’illustre maestro svizzero Diego Fasolis.

”La sinergia che si è creata con il Teatro Carlo Felice di Genova è diventata con la seconda edizione una conferma importante per tutto il territorio della provincia di Imperia, di alto profilo artistico e sociale - afferma il M° Revelli -. L’iniziativa inoltre vuole soprattutto portare il Teatro Carlo Felice ll’incontro con il pubblico sul territorio locale, permettendo agli spettatori di usufruire di un ingresso gratuito per tutto l’arco della stagione”.

I biglietti infatti sono offerti per ogni serata dal Gruppo IREN fino ad esaurimento posti.

Una stagione musicale dunque di alto profilo che vedrà avvicendarsi direttori tra i più importanti del parter internazionale, in una cornice unica come quella della Concattedrale di San Maurizio di Imperia che ad oggi è l’edificio più grande di tutta la regione Liguria.

Il concerto di inaugurazione è stato affidato al M° Diego Fasolis, riconosciuto nel mondo come uno degli interpreti di riferimento per la musica storicamente informata, unisce rigore stilistico, versatilità e virtuosismo. Ha studiato a Zurigo, Parigi e Cremona, conseguendo quattro diplomi con distinzione, e ha iniziato poi la sua carriera come concertista d’organo, eseguendo più volte l’integrale delle opere di Bach, Buxtehude, Mozart, Mendelssohn, Franck e Liszt. Nel 1993 è stato nominato Direttore stabile dei complessi vocali e strumentali della Radiotelevisione svizzera. Dal 1998 dirige I Barocchisti, ensemble con strumenti storici da lui fondato insieme alla moglie Adriana Brambilla, prematuramente scomparsa, alla quale ha dedicato nel 2013 una Fondazione benefica per il sostegno di giovani musicisti. Nel 2016 il Teatro alla Scala di Milano gli ha affidato la creazione di un’orchestra con strumenti originali, che ha diretto nel Trionfo del Tempo e del Disinganno. Sempre nel 2016 ha raccolto l’eredità di Nikolaus Harnoncourt, eseguendo tre volte la Sinfonia n. 9 di Beethoven al Musikverein di Vienna con il Concentus musicus Wien e l’Arnold Schoenberg Chor. Nel 2011 Papa Benedetto XVI gli ha conferito un dottorato honoris causa per il suo impegno nell’interpretazione di musica sacra.

Ecco nel dettaglio il palinsesto dell’intera seconda stagione:

Venerdì 3 novembre 2023 ore 21,00 - Mozart l’italiano

Direttore Diego Fasolis

Soprano Angelica Disanto

Contralto Antonia Fino

Tenore Luigi Morassi

Basso Omar Cepparolli

Orchestra dell’Opera Carlo Felice Genova

______________________________________________

Sabato 9 dicembre 2023 ore 21,00 – Serenate per Archi

Direttore Wolfram Christ

Orchestra dell’Opera Carlo Felice Genova

______________________________________________

Venerdì 5 gennaio 2024 ore 21,00 - Novecenti

Direttore Marco Angius

Orchestra dell’Opera Carlo Felice Genova

______________________________________________

Venerdì 1 marzo 2024 ore 21,00 - Serenate per Archi

Direttore e solista Domenico Nordio

Orchestra dell’Opera Carlo Felice Genova

______________________________________________

CONCERTO DELLA SETTIMANA SANTA

Mercoledì 27 marzo 2024 ore 21,00 – Concerto di Pasqua

Direttore Riccardo Minasi

Orchestra dell’Opera Carlo Felice Genova

______________________________________________

Sabato 18 maggio 2024 ore 21,00 - Mozart l’italiano

Direttore Giulio Prandi

Organo Giorgio Revelli

Orchestra dell’Opera Carlo Felice Genova

______________________________________________

Giovedì 30 maggio 2024 ore 21,00 - Virtuosi

Direttore Alessandro Cadario

Clarinetto Valeria Serangeli

Orchestra dell’Opera Carlo Felice Genova