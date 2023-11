Ecoisole informatizzate, a Vallebona parte il nuovo servizio di smaltimento dei rifiuti (Foto)

"Il servizio copre tutto il territorio comunale - fa sapere il Comune - fatta eccezione per le le località Ciotti e Madonna della Neve per le quali il servizio verrà attivato in un secondo momento. Presso le ecoisole sarà presente un incaricato di fiducia che svolgerà attività di ausilio: guiderà i cittadini ad un corretto conferimento e risponderà ad eventuali dubbi e domande. L’addetto sarà presente per due mesi, domenica esclusa, alle 7.30 alle 8.30 al parcheggio del cimitero, dalle 9 alle 10 all’ingresso del paese nella zona denominata Belauda, quest’area è anche quella dedicata alle utenze non domestiche / commerciali, e dalle 10.30 alle 11.30 nel piazzale di Viale della Repubblica".