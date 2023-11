Arma di Taggia: inaugurato questa mattina il nuovo servizio di 'Maggiordomo di Quartiere e Custodi Sociali' (Foto e Video)

E' stato inaugurato oggi lo sportello 'Maggiordomo di Quartiere e Custodi Sociali' a Taggia (via San Francesco 3) in concomitanza con l’effettiva ripresa dell’attività in tutta la Liguria.

Il servizio, nato in forma sperimentale nel 2019 e ampliato a tutta la Regione nel 2020, ha riscosso fin da subito grandissimo successo ed è pensato per aiutare i cittadini in varie incombenze quotidiane, come portare a termine una pratica amministrativa, ritirare pacchi e pagare le bollette: tutte attività che, soprattutto nel caso di famiglie o persone anziane, possono far sorgere la necessità di un supporto. I centri attivi in Liguria, dopo la prima edizione con 18 sportelli, salgono ora a 25. Alcuni di questi, con la formula “sportello diffuso”, sono organizzati su più sedi, portando così i punti di erogazione del servizio a oltre 50.

Nel territorio imperiese, da oggi, ripartirà l’attività di quattro sportelli: Imperia affidato alla cooperativa Ancora, Taggia, Sanremo e Ventimiglia gestiti da Jobel. Lo sportello del capoluogo avrà una sede distaccata anche nel Comune di Pontedassio così come quello di Taggia che coprirà anche i Comuni di Riva Ligure e Santo Stefano al Mare ampliando così il raggio d’azione del servizio. Il progetto, della durata di due anni, è stato potenziato e finanziato grazie alle somme del Fondo sociale europeo 2021-2027 per un investimento complessivo di 6 milioni di euro.

All’inaugurazione odierna hanno preso parte l’assessore regionale alla Formazione Marco Scajola, il consigliere regionale Chiara Cerri, il sindaco di Taggia Mario Conio, insieme al vice Sindaco di Sanremo Costanza Pireri, i sindaci di Riva Ligure e Santo Stefano, Giorgio Giuffra e Marcello Pallini, oltre al Consigliere Laura Cane.

"Ampliamo ulteriormente, grazie alle fondamentali risorse del Fondo sociale europeo, un progetto regionale che ha riscosso grandissimo successo fin dalla sua introduzione nel 2020 - dichiara l'assessore regionale alla Formazione Marco Scajola -. Con questi nuovi sportelli Maggiordomo di quartiere e con gli altri aperti su tutto il territorio ligure andiamo, ancora una volta, incontro alle esigenze dei cittadini, in questo caso soprattutto quelli appartenenti alle fasce più deboli e a rischio isolamento. Non vogliamo lasciare indietro nessuno. Stiamo riuscendo in questo intento grazie a un'attenta e strategica programmazione regionale del Fse + 2021/2027 che sta portando i frutti sperati su più campi, tra cui quello del sociale. Continueremo su questa strada, ampliando le possibilità di offerta, coinvolgendo anche le realtà locali, come stiamo facendo concretamente oggi con i Comuni".

“Il progetto ‘Maggiordomo di Quartiere’, che oggi andiamo a inaugurare, è nato dalla volontà di integrare questo centro con ulteriori servizi di vicinato destinati a tutta la comunità – sottolinea il sindaco di Taggia Mario Conio -. Si inserisce infatti in un progetto più ampio, all’interno del nostro Centro anziani di Arma di Taggia. Grazie alla collaborazione con la cooperativa Jobel che gestirà i servizi, questo luogo diventerà centrale nella vita di tante persone. Aperto dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 19, offre attività ricreative, e oggi viene integrato con il progetto regionale ‘Maggiordomo di Quartiere’. Due operatori, per 30 ore a settimana, saranno a disposizione per commissioni, consegne, piccole manutenzioni e cortesie di vicinato. Una bella iniziativa che, come amministrazione, abbiamo voluto fortemente sul nostro territorio. Un grazie a Regione Liguria e all’assessore Marco Scajola, per esserci venuti incontro”.

Altra novità di questa nuova edizione è una particolare formazione degli operatori, che saranno in grado, ove individuate particolari fragilità tra i cittadini più anziani, di dare informazioni affinché gli stessi possano rivolgersi ai servizi territoriali anche con la finalità di poter vedere attivato il servizio del custode sociale (una figura che viene gestita dall’assistente sociale per gli anziani ancora autosufficienti, ma che iniziano ad aver bisogno di un supporto strutturato, al fine di garantire la migliore qualità di vita possibile al proprio domicilio).

Negli sportelli sarà promosso anche il servizio Informanziani, il numero verde regionale 800593235 pensato per dare assistenza ai cittadini più in là con gli anni, dando così occasione agli utenti di conoscere il servizio. Grazie all’attività di co – progettazione con il Terzo Settore, con la cooperativa sociale Agorà nel ruolo di capofila e una trentina di enti e associazioni coinvolti sul territorio, l’iniziativa “Maggiordomo di Quartiere e Custodi Sociali” coinvolgerà circa 250 operatori in tutta la Liguria, tenendo conto e azioni di coordinamento, gestione, amministrazione e rendicontazione necessarie al funzionamento del progetto.