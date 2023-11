Calcio: non basta il cambio di allenatore, la Sanremese perde anche contro il Ticino (0-1)

RG TICINO-SANREMESE 1-0

RETE: 52’ Colombo (r)

RG TICINO: Harrasser, Aronica (67’ Maltoni), Poesio, Colombo (78’ Buongiorno), Aperi (82’ Capano), Salducco, Jimenez, Siciliano, Sportelli (45’ Bugno), Longhi, Sansone (67’ Gonzalez). A disposizione: Ajradinoski, Bobbo, Quitadamo, Lucentini. Allenatore Filippo Carobbio

SANREMESE: Bohli, Bregliano, Legal (58’ Gatto), Maglione, Gagliardi (82’ Rocco), Tordini, Mauro, Larotonda, Santanocito (66’ Camerino), Biagini (77’ Cesari), Conti (52’ Ibe). A disposizione: Grotta, Bechini, Silenzi, Scariano. Allenatore Mattia Gori

ARBITRO: Gianluca Toselli di Gradisca d’Isonzo

ASSISTENTI: Paulo Ndoja ed Enrico Antonini di Bassano del Grappa

NOTE: giornata umida, terreno in buone condizioni. Spettatori 300 circa con rappresentanza ospite. Ammoniti Salducco, Poesio, Legal, Gagliardi, Bohli. Espulso Mauro all’89’. Angoli 4-2 per il Ticino. Recupero 3’ pt, 5’ st.

Undicesima di andata, a Romentino di fronte RG Ticino e Sanremese. Sulla panchina biancoazzurra esordio del neo tecnico Mattia Gori, 32 anni. L’ex trainer dello United Riccione conferma la linea a tre in difesa composta da Bregliano, Tordini e Legal, e rilancia dal primo minuto Maglione e Santanocito. Nelle fila del Ticino c’è l’ex Sebastiano Aperi.

La Sanremese parte bene e conquista subito il pallino del gioco. Il primo tiro al 3’ è di Gagliardi, palla sul fondo. Al 5’ Conti recupera il pallone e calcia verso la porta da sinistra, Harrasser blocca. Al 10’ lancio di Larotonda per l’inserimento di Maglione, il centrocampista controlla in area ma calcia fuori. Nella fase centrale del primo tempo le due squadre si fronteggiano soprattutto a metà campo. Poi viene fuori il Ticino.

Al 28’ tiro di Sansone dal limite, respinge Legal, arriva Aperi ma l’arbitro, su segnalazione del collaboratore di linea, ferma il gioco per posizione irregolare dell’attaccante verdegranata. Al 37’ cross di Siciliano da destra, Bohli respinge con i pugni, Poesio si coordina e calcia di prima intenzione, Bohli vola e devia in corner. Sugli sviluppi dell’angolo ci prova Longhi sottomisura ma Conti riesce a sporcare il pallone quel tanto che basta per farlo terminare nuovamente sul fondo. Al 41’ tiro a giro di Sansone dal limite, palla alta sulla traversa. Si va al riposo con le due squadre ferme sullo 0-0.

Nella ripresa la gara si sblocca al 52’: cross di Aperi in area da sinistra, testa di Sansone, Legal atterra Colombo davanti alla porta e l’arbitro Toselli indica il dischetto. Dagli undici metri lo stesso Colombo spiazza Bohli e porta in vantaggio i padroni di casa. RG Ticino – Sanremese 1-0! Subito dopo mister Gori effettua il primo cambio: entra Ibe, esce Conti. Al 54’ i biancoazzurri guadagnano una punizione pericolosa dal limite: batte Gagliardi, il tiro viene respinto di testa da Longhi. Al 58’ altro cambio nella Sanremese: entra Gatto, esce Legal. I matuziani aumentano la pressione offensiva alla ricerca del pareggio. Al 60’ ci prova Bregliano da lontano, para Harrasser. Un minuto dopo conclusione di Gagliardi, palla alta.

Al 65’ ancora Gagliardi ci prova con un tiro a giro dal limite ma la mira è imprecisa. Al 66’ terza sostituzione nella Sanremese: entra Camerino, esce Santanocito. Al 72’ il Ticino va vicino al raddoppio: azione personale di Aperi che va via a sinistra, entra in area poi serve Maltoni, palla a Gonzalez che calcia a giro, la sfera si stampa sulla traversa e resta in campo. Al 77’ la Sanremese è costretta ad operare un altro cambio: Cesari rileva Biagini che chiede di uscire dopo aver rimediato un colpo alla coscia. Tra l’80’ e l’81’ i biancoazzurri sfiorano per due volte il pareggio: prima Larotonda con un bolide colpisce in pieno la traversa, poi Maglione con un tiro dal limite impegna severamente Harrasser che si distende sulla sua destra e disinnesca il pericolo.

Un minuto dopo mister Gori effettua la quinta sostituzione: entra Rocco, esce Gagliardi. All’87’ lancio di Maglione, testa di Cesari, palla sul fondo. All’89’ Sanremese in dieci: espulso Mauro dopo un parapiglia in area del Ticino. Nei cinque minuti di recupero non accade nulla. Finisce 1-0 per il Ticino che guadagna tre punti in classifica. Per i matuziani, che hanno dato importanti segnali di risveglio e che escono comunque tra gli applausi dei tifosi, domenica al Comunale è in programma il derby con l’Albenga.