Calcio. La sconfitta interna contro l’Argentina chiude il cammino dell’Ospedaletti in Coppa di Prima Categoria

Mister Luccisano rivoluziona l’undici orange per l’impegno di Coppa contro l’Argentina Arma. Tanti gli esordienti tra i ‘grandi’, scelti dal settore giovanile nel segno di quella costante continuità tra selezioni under e prima squadra che è prerogativa della società. La gara del ‘Ciccio Ozenda’, quindi, è stata un test importante per concedere minutaggio a chi gioca meno in campionato e per iniziare a formare i calciatori del futuro.

L’Argentina trova la rete del vantaggio al minuto 17 con El Kamli che, lanciato in contropiede, entra in area e trafigge Sambito. Il raddoppio arriva al 37’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo: Rotella si smarca e la mette in rete di piatto. A chiudere il match è la doppietta di Garibaldi in rete prima al 70’ con una conclusione di potenza e poi, al 90’, con una conclusione chirurgica all’incrocio dei pali da fuori area.

L’Ospedaletti in versione ‘under’ ha provato a rendersi pericoloso con una conclusione di Verbicaro parata da Brizio e con un paio di tentativi di Traditi che, però, si sono spenti sul fondo.

“È stato un buon allenamento - commenta mister Fabio Luccisano al termine del match - loro sono molto forti anche con le seconde linee, hanno una rosa molto profonda con 22 giocatori di qualità, noi abbiamo fatto giocare tanti Juniores e chi trova meno spazio in campionato. Penso sia stato un buon momento di crescita per tutti. La Coppa non era certo il nostro obiettivo, ora testa al campionato”.

Ospedaletti - Argentina Arma 0-4

Marcatori: 17’ El Kamli, 37’ Rotella, 70’ e 90’ Garibaldi



LE FORMAZIONI



Ospedaletti: 1 Sambito, 2 Mema, 3 Zambrano (19 Di Nicola), 4 Bestagno (20 Sartori), 5 Vinciguerra, 6 Cianci, 7 Miatto, 8 Barbagallo (16 Cascone), 9 Siberie, 10 Avandro (15 Verbicaro), 11 Manno (18 Traditi)

A disposizione: 12 Bazzoli, 13 Alasia, 14 Molinari, 17 Pavone

Allenatore: Fabio Luccisano

Argentina Arma: 22 Brizio M., 6 Calvini, 7 Grandi (8 Tarantola), 11 Di Donato (18 Brizio G.), 17 Valenzise, 19 Garibaldi, 25 Rotella (20 Baro Perez), 26 Rotolo, 27 Conrieri, 28 El Kamli (3 Fici), 30 Messina (9 Calderone)

A disposizione: 1 Ventrice, 10 Cuneo, 21 Alasia, 23 Negro

Allenatore: Andrea Moraglia

Arbitro: Sig. Ramez Fousfos (Albenga)