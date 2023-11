Taggia: rimpasto di Giunta ancora in attesa, Progettiamo il futuro "Attendiamo le nomination"

“Abbiamo letto con soddisfazione le dichiarazioni del primo cittadino in quanto ammetteva per la prima volta le difficoltà dell'amministrazione comunale che come da noi denunciato ha approvato un bilancio fallimentare ed un aumento generalizzato delle imposte e tasse comunali”.

Interviene così il gruppo consiliare di Taggia ‘Progettiamo il Futuro’, che prosegue: “Il 4 ottobre scorso il Sindaco ha detto ‘Ci stiamo lavorando, ci vorrà ancora qualche giorno però tengo a chiarire fin da ora che la decisione è maturata esclusivamente per il bene della città e non per questioni politiche. Ci siamo resi conto che era opportuno correggere il tiro su alcuni ambiti e settori amministrativi, in un'ottica di miglioramento per i cittadini’. Dopo queste palesi affermazioni stiamo ancora aspettando il miglioramento promesso per i cittadini. Con il cambio delle deleghe assessori, dopo l'ammissione delle difficoltà dell'amministrazione già emerse in un anno di mandato”.

“Speriamo che non si tratti di un illusione, di un sogno di qualche pretendente alla carica di assessore, credendo che diventi realtà invece il cambio di passo con la diminuzione delle tasse a carico della comunità ed il miglioramento dei servizi. I colloqui nell'ufficio del Sindaco sembrano non finire mai. Attendiamo le nomination ed il voto sulle esclusioni del nuovo ‘reality show’! La risposta sui social dal Sindaco: stay tuned!”