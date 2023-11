I ragazzi dell'Istituto Comprensivo di Riva Ligure e San Lorenzo al Mare in visita al Festival della Scienza 2023 di Genova

Un centinaio di ragazzi dell'Istituto Comprensivo di Riva Ligure e San Lorenzo al Mare si sono recati in visita al Festival della Scienza 2023 di Genova .

Come è ormai tradizione consolidata, anche quest'anno sono stati accompagnati dai loro docenti per partecipare ai laboratori e assistere alle mostre della ventunesima edizione del Festival della Scienza.

"È stata una bella giornata vissuta con entusiasmo da grandi e piccoli i quali hanno potuto scoprire in modo accattivante nuove informazioni non solo sul mondo della tecnologia e della scoperta scientifica ma anche sul nostro così ricco e non sempre ben conosciuto, territorio ligure", fanno sapere i docenti.