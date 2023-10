Volley, vittoria in trasferta per le dianesi della Vasco Lanfranchi contro la Normac Vgp

In trasferta a Genova le dianesi del Vasco Lanfranchi si impongono sulla Normac Vgp, nella seconda giornata del girone A di serie C femminile di pallavolo. Al termine di oltre 2 ore e mezza di autentica battaglia le dianesi piagano la squadra del capoluogo per 3-2 (25-20; 22-25; 23-25; 25-22; 18-16).

Si è trattato di una partita molto combattuta e spettacolare con le due formazioni sempre punto a punto e protagoniste di scambi molto lunghi e faticosi. "E' stata veramente una partita favolosa - dice il diesse Gavi - di quelle di cui sei felice di avere avuto la fortuna di essere stato spettatore. Il Vgp è senza dubbio una squadra costruita per il salto di categoria, forse in parte di hanno sottovalutato, ma le ragazze hanno avuto il merito di crederci sempre anche quando eravamo sotto 2-1, oppure nel quinto. Non so quante altre squadre faranno punti qui".

Infatti, dopo aver giocato un primo set impeccabile, seguendo a puntino le disposizioni tattiche di mister Pontacolone, ed essersi portate sullo slancio in vantaggio 5-0 nel secondo set, le dianesi hanno dovuto subire il ritorno delle genovesi che hanno alzato moltissimo il livello in difesa e ricezione e mantenuto la grande potenza in attacco. Persi il secondo e terzo set con scarti minimi, la Vasco Lanfranchi, nel momento di maggiore difficoltà è riuscita a modificare l'inerzia dal 13-16 fino a pareggiare i set imponendosi per 25-22. Nel tie break le dianesi si sono trovate sotto 11-5 e 14-11, hanno annullato 4 match point alle genovesi finendo per vincere 18-16.

"Girare un quinto set come abbiamo fatto noi - dice coach Pontacolone - capita raramente. Mi è piaciuto molto l'atteggiamento in campo delle ragazze, oltre al gioco. Quando è stato necessario innalzare il livello l'abbiamo fatto ed ogni atleta entrata in campo, anche solo per un pallone, ha fatto esattamente quanto serviva”.

Esordio in C per altre due 2006: il centro Giulia Chiaravalli ed il palleggio Benedetta Coppa, che, entrata sul 4-10 del quinto set ha aiutato a girare la partita.Nel pProssimo turno Nel prossimo turno la O.F. Vasco Lanfranchi sarà di nuovo in trasferta nel derby contro l'Andora.

Tabellino: Giordano 34 punti, Banzato 19, Brignoli 12, Breviario 11, Ugo 5; Vianello 2; Klippl 1; Bozzano, Coppa, Chiaravalli. n.e. Patierno, Brutti, Barri.