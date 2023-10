Pallavolo: fine settimana da dimenticare per le formazioni Nlp, sia in Serie D che nell'Under 18

Weekend in negativo per le formazioni della serie D Controcorrente Nlp e Gelarte Under 18. La prima squadra è stato letteralmente ‘non pervenuta’ nella partita che l'ha vista contro il Sabazia dopo il bel match di esordio ad Arma di Taggia.

Contro una squadra ordinata e ben disposta in campo le ragazze matuziane non sono riuscite mai ad entrare in partita compiendo diversi errori nei fondamentali. I coach Michela Valenzise e Silvia Cimino lavoreranno in settimana per riordinare le idee alla squadra.

La Under 18, invece, nella partita di esordio nel campionato ha tenuto testa giocando una buona partita contro l’Imperia Volley, sprecando però diverse occasioni compiendo diversi errori nei fondamentali. La stagione è all'inizio e si continua a lavorare sodo.