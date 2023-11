Gli atleti del Judo Simonazzi ad Arenzano per la fase di qualificazione regionale classe esordienti B (2009-2010)

Domenica 29 ottobre si è svolta ad Arenzano la fase di qualificazione regionale classe esordienti B (2009-2010 ), prima tappa di avvicinamento alla finale del campionato italiano esordienti B che si terrà a Roma il 9 dicembre 2023.

La gara, valevole per l’accesso alla tappa intermedia che si terrà a Riccione l11 novembre, ha visto gli atleti del Judo Simonazzi impegnati nelle categorie di peso di 52kg con Vicari Nicole, nei 55 kg con Anis Rayan e nei 60 kg con Quaglia Francesco e si è conclusa rispettivamente al secondo posto per Vicari e al terzo sia per Anis che per Quaglia.

Pur buone le prestazioni degli atleti queste non sono valse a strappare il pass per Riccione, si torna quindi a lavorare sul tatami in vista dei prossimi appuntamenti che saranno il 19 novembre i regionali della Liguria e il 9 dicembre la finale esordienti B con l’atleta Calimera Alessia già di diritto iscritta in virtu’ della posizione ranking.

Il tecnico Quaglia Filippo si complimenta con gli atleti e le famiglie per i risultati ottenuti. Questi si ottengono solo aiutandosi uno con l’altro secondo il principio del Judo.