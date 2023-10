Fine settimana tra match in campo e festa di Halloween per i ragazzi del Sanremo Rugby

Un fine settimana tra sport e festa per i ragazzi del Sanremo Rugby. Sul campo di Pian di Poma le formazioni Under12 e Under14 sono state protagoniste dei rispettivi raggruppamenti contro Imperia e Reds.

“I ragazzi hanno iniziato in sordina per poi concludere la partita al loro massimo, si sono confrontati con una buona squadra con ottime individualità e buona preparazione atletica - commenta il tecnico Agostino Minniti - ripartiamo dagli ultimi minuti del secondo tempo dove abbiamo concluso la partita in attacco e riuscendo a marcare. Tanto lavoro da fare, complimenti alla squadra imperiese che ci ha messi alla prova, mettendo in luce i nostri punti deboli, su cui lavoreremo nel prosieguo della stagione”.

Al termine delle partite nella club house biancazzurra si è svolta la tradizionale festa di Halloween, la prima di numerose iniziative che il Sanremo Rugby ha in programma per atleti e famiglie. I prossimi appuntamenti in programma sono in calendario a novembre con l’immancabile ‘Movember’ e la giornata contro la violenza sulle donne.