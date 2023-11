Calcio, i ragazzi della Polisportiva Vallecrosia Academy scendono in campo (Foto)

Gli atleti della Polisportiva Vallecrosia Academy asd sono scesi in campo nel fine settimana. Le leve biancorosse hanno disputato tanti incontri e vissuto numerose emozioni.

Sabato mattina si è svolto il raggruppamento dei Primi Calci 2016 allo Zaccari a Camporosso. Erano presenti diverse società: Ospedaletti Calcio, Sanremese, Ventimiglia Calcio, PSV Don Bosco, US Dolceacqua, US Camporosso oltre ai padroni di casa del Vallecrosia Academy. Tutti gli incontri si sono svolti sul campo in sintetico, i giochini sono stati, invece, allestiti sul campo in erba.

Sempre sabato mattina, ma sul campo in erba dello Zaccari, gli Esordienti leva 2011 guidati dal mister Antonio Cervo hanno fronteggiato i pari leva dell’Oneglia. "Molto bene la prestazione di tutti gli atleti" - commenta la Polisportiva Vallecrosia Academy.

Gli Esordienti 2012 guidati dal mister Davide Pagliuca, sabato pomeriggio, hanno ospitato i pari leva della Golfo Dianese. "E' stato un incontro equilibrato e soddisfacente" - fa sapere il Vallecrosia Academy.

I Pulcini 2013, seguiti dai mister Francesco Lapa e Diego Giunta, hanno affrontato, in casa, i pari leva della Matuziana. "Sul campo in sintetico la gara è stata dominata dai ragazzi di casa" - dice la società biancorossa.

I Pulcini leva 2014, guidati dal mister Angelo Alletto, sono stati protagonisti di due buone prestazioni: sabato pomeriggio a Vallecrosia hanno affrontato il PSV Don Bosco mentre domenica mattina allo Zaccari hanno gareggiato contro i pari leva della Junior Soccer.

I Primi Calci leva 2015, seguiti dal mister Carmelo De Bartolo, sono stati impegnati in due gare: in trasferta hanno giocato contro i pari leva del Taggia sabato mattina mentre, in casa, domenica mattina hanno fronteggiato i pari leva dell'US Camporosso. Il mister è molto soddisfatto delle prestazioni dei suoi ragazzi.

I piccoli del Vallecrosia Academy sono stati, invece, impegnati nella loro prima trasferta a Camporosso. Hanno partecipato al raggruppamento dei Piccoli Amici leva 2017/18 organizzato dall'US Camporosso. "Tanto sport e divertimento per loro" - dichiara la Polisportiva.

Chiudono il fitto weekend, gli Esordienti misti guidati dal mister Gennaro Salzano. Domenica pomeriggio hanno affrontato i ragazzi dell’Ospedaletti Calcio al campo Ciccio Ozenda.