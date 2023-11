Sanremo: tutti pazzi per il ‘diversinging’, il nuovo format canoro all'Impekabile

Grande successo anche per la seconda puntata del ‘Diversinging’, che si è svolta venerdì scorso all'Impekabile risto-grill. Si sono esibiti, in occasione del ‘Remember Cantaestate 23’, bravissimi interpreti che hanno cantato i brani che li hanno resi protagonisti nella kermesse estiva.

Tutta la serata è stata ripresa dalle telecamere di Alma tv con la regia di Gian Carlo Platino. Si sono esibiti: Valeska Cotza, Barbara Vitale, Alessandro Fonto', Vittorio Sarcinelli, Gian Carlo Silvestri, Edda Alma, Luana Le Fevre, Costanzo Fissore, Gabriele Indelicato, Mauro Giammarino, Agniezstka Bartosiewicz, Natalia Ivtchenko, Tommaso Crisafulli, Luca Rolando, Luca Calderone, Federico Veggian, Valerio, Alessia Nocito e Christian Saccoccia. Saranno tutti presenti nella terza puntata di venerdì, quando si aggiungeranno sia i cantanti della prima serata, che quelli che non si sono potuti esibire le prime due volte.

La direzione artistica di Alex Penna, in collaborazione con il titolare del locale Pek, ha deciso di organizzare il ‘Cantainverno 23’, durante il quale ci saranno importantissime collaborazioni a livello nazionale. Il concorso partirà a dicembre ma, nei venerdì 10, 17 e 24 novembre ci si potrà iscrivere, prenotando il provino di selezione alla kermesse, scrivendo nome e cognome al 3807098908.

Presenteranno gli eventi l'immancabile Agostino Orsino ed Alex Penna. Photo maker delle serate Mauro Frassinetti ed Elisabetta Musante, pronti a cogliere gli attimi salienti. Alla regia di Alma Star Tv, che riprenderà la diretta in streaming, ci sarà come sempre Gian Carlo Platino. Lo staff dell' impekabile per l'occasione proporra' un menu gourmet alla carta dedicato.