L'informazione della provincia di Imperia sempre con voi: ecco il nostro nuovo canale WhatsApp con SanremoNews e ImperiaNews

I tempi si evolvono rapidamente, le tecnologie ci sono sempre più vicine e anche la nostra redazione non resta certo a guardare. Da oggi è infatti attivo il nostro nuovo canale di WhatsApp col quale restare sempre aggiornati in tempo reale su tutto ciò che accade nella nostra provincia.

Un modo facile e rapido per non perdersi nessuna notizia e, da parte della nostra redazione, di rimanere sempre connessi coi nostri lettori. I tempi stanno cambiando, come detto, e con essi anche le modalità in cui le persone trovano notizie e informazioni: così, mentre il nostro sito resterà la principale fonte di notizie, abbiamo deciso di portare le notizie direttamente nel palmo delle vostre mani tramite l'app di messaggistica più utilizzata nella quotidianità.

Sarà quindi possibile ricevere notizie locali più importanti in maniera tempestiva, per restare informati e coinvolti su cronaca, attualità, politica e tanti altri approfondimenti curati dalla nostra redazione. Iscriversi è davvero molto semplice: è sufficiente avere uno smartphone con installata l'applicazione. Basta quindi cliccare su QUESTO LINK.

Una volta entrato nel canale, ricordati quindi di abilitare le notifiche cliccando sulla campanellina in alto a destra: levando la sbarretta dall'icona riceverai un avviso ogni volta che verrà condivisa una notizia.

Siamo entusiasti di questa nuova iniziativa e non vediamo l'ora di condividere le ultime notizie e informazioni con voi tramite WhatsApp. Unisciti a noi e rimani sempre connesso con la tua provincia.