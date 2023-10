Acea, Palermo: "Costante impegno per soluzioni all'avanguardia"

(Adnkronos) - "Acea è costantemente impegnata nella ricerca di soluzioni all'avanguardia nei settori in cui opera". E' quanto scrive l'amministratore delegato e direttore generale di Acea, Fabrizio Palermo, in un suo intervento nella 33esima edizione del Libro dei Fatti, edito dall'Adnkronos. "Primo operatore dei servizi idrici in Italia, investirà 1,2 miliardi per il raddoppio e la messa in sicurezza dello storico acquedotto del Peschiera. Un progetto che costituisce il più importante investimento in un'infrastruttura idrica a livello nazionale. L'acqua è un eccezionale volano di sviluppo per il Paese e una gestione industriale della risorsa idrica garantisce un servizio efficace, efficiente ed economico". "L'uso di tecnologie avanzate come Waidy System e dell’intelligenza artificiale applicate alle reti idriche consente di abbattere guasti e monitorare i flussi. Intorno alla Capitale - specifica Palermo - verrà realizzato un modello di rete integrata che è auspicabile replicare su scala nazionale".

"Tra i principali player italiani nella distribuzione di energia, Acea gestisce le infrastrutture energetiche con la consapevolezza del ruolo che ha nel processo di transizione energetica. Un cambiamento - dice ancora l'ad di Acea - che richiede interventi mirati che rendano la rete di distribuzione flessibile e resiliente. La digitalizzazione è una leva fondamentale in questa fase: telecontrollo, sistemi di IoT, smart meter di seconda generazione sono alcune delle iniziative adottate. Acea è stata pilota del progetto europeo PlatOne, un nuovo approccio di gestione della rete per ottimizzarne il funzionamento e renderla maggiormente stabile e resiliente anche in presenza di grandi produzioni di energia da fonti rinnovabili".

"In linea con la visione europea dell’Economia Circolare - ricorda poi l'ad - Acea gestisce il ciclo dei rifiuti recuperando, riciclando e riutilizzando al meglio i rifiuti stessi e recuperando energia quando possibile. Il Gruppo è il primo player nel centro Italia, dove gestisce diversi siti industriali tra cui due impianti di termovalorizzazione. La partecipazione alla gara per la costruzione del termovalorizzatore di Roma, grazie alle migliori tecnologie al mondo in termini di emissioni, conferma l’impegno costante a supporto della Capitale in un settore cruciale come la valorizzazione dei rifiuti".

"La realizzazione delle infrastrutture - dice infine Palermo - richiede di rafforzare il monitoraggio sulla legalità: Acea ha siglato il Protocollo Quadro Nazionale con il Ministero dell’Interno per scoraggiare qualunque tentativo di infiltrazione criminale. Acea mette al centro di ogni attività aziendale la persona: è da qui che parte ogni progetto in tutti i settori strategici. Per questo è stata siglata con i sindacati la Carta della Persona che punta anche a valorizzare e promuovere le giovani risorse interne e attribuire ruoli di rilievo alle donne in tutti i settori aziendali. Il Gruppo si è posizionato primo tra le aziende italiane di servizio pubblico nella classifica Europe’s Diversity Leaders 2023 del Financial Times e Statista ottenendo la Certificazione Top Employers Italia 2023".