Vela: terminata la prima tappa del 40° Campionato Invernale West Liguria

Terminato il Trophee Grimaldi con un cambio di programma ma una grande soddisfazione per la riuscita da parte di organizzatori e partecipanti. Un meteo non facile, già previsto da alcuni giorni, ha portato i Club organizzatori a compiere un duro lavoro per trovare soluzioni alternative: infatti lo Yacht Club Sanremo, lo Yacht Club di Monaco e lo Yacht Club Cala del Forte sono stati obbligati ad adeguarsi a condizioni meteo estreme, annullando la tappa di venerdì Sanremo Cala del Forte per le pericolose condizioni del mare e del vento.

Sabato mattina briefing alle 9.30 e partenza della regata ma non con il percorso previsto Sanremo Monaco bensì una regata inshore nelle acque matuziane con condizioni meteo molto impegnative.

Dopo la prima prova in vetta alla classe ORC1 troviamo Suspiria The Revenge, di Antonino Venneri, che si afferma anche nella classe IRC; nella Classe ORC2 Sarchiapone Fioriserie, di Gianluigi Dubbini; in Classe ORC3 Il Grifone di Mare di Gianni Trapani.

In Classe Regata Crociera si aggiudica il primo posto Obi Wan, di Elisa Minio; in Classe Libera in vetta alla classifica si posizione Flipper One, di Matteo Trucco.

Sabato sera grande festa per i partecipanti allo Yacht Club di Monaco con balli e spettacoli.

Domenica nuova regata a Sanremo su un percorso a bastone con onda formata residua e vento intorno ai 10 nodi.

Confermate le previsioni per i vincitori con grande soddisfazione per le scelte del Comitato Organizzatore da parte dei regatanti.

Dopo due prove nella classifica Overall primo posto per Sarchiapone Fuoriserie.

Nella Classe ORC1 sul podio troviamo Miss K Checkmate, di Marco Babando, seguita da Suspiria The Revenge e da Melissa, di Domenico D’Ambros.

In ORC2 vince Sarchiapone Fuoriserie, secondo posto per Aurore, di Paolo Bonomo e Roberto Bruno. Terzo posto per Big Bang di Arturo Mazzanti.

In ORC3 si afferma Il Grifone di Mare, lo segue Cactus di Michele Siccardi e VELAX1, di Alfredo Mantovani.

In IRC primo posto per Sarchiapone Fuoriserie, seconda Suspiria The Revenge, terza Big Bang. In Regata Crociera vince Obi Wan, secondo posto per Giuba, di Giovanni Gerosa. Terza Melissa II, di Dario Gioffredo.

Infine si aggiudica il posto della Classe Libera Flipper One, inseguita da Lupo Bianco di Umberto Maffè e da Libertà, di Riccardo Rollo.

Prossimo appuntamento con la seconda tappa del Campionato Invernale “Autunno in Regata” in calendario nel weekend del 18/19 novembre e 2/3 dicembre.