Romeo Ventura del NG team Polisportiva Salesiani di Vallecrosia sul podio all'Urban Downhill di Sanremo (Foto e video)

Romeo Ventura del NG team Polisportiva Salesiani di Vallecrosia sale sul podio all' Urban Downhill di Sanremo .

Il 17enne di Sanremo, in forza al Ng team della Polisportiva Salesiani di Vallecrosia, si aggiudica il secondo posto di categoria (16/17 anni) e il 15esimo assoluto con il tempo di 2.47.10.

Romeo sostenuto dalla famiglia e dai suoi compagni di squadra ha trovato la giusta concentrazione per raggiungere un obiettivo, fra i tanti: cercava semplicemente una piccola conferma nella specialità tanto amata, il downhill. La crescita personale come ragazzo, futuro uomo, coadiuvato dal team, dal padre e dalla sua compagna Maria sono la radice dalla quale attingere per superare i limiti con cui ogni atleta deve fare i conti.