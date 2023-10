Pallavolo: doppia sconfitta nel weekend per le formazioni dell'Imperia Volley

Non fanno punti le formazioni femminile e maschile dell'Imperia Volley nel weekend. Le ragazze, pur disputando una buona gara giocata sempre punto a punto non riescono ad espugnare l’ostico campo del Volare Volley Arenzano.

Prossimo impegno sabato 4 novembre alle 21 al Palazzetto dello Sport di San Lazzaro con le savonesi del Quiliano, formazione che dopo due giornate occupa il secondo posto della classifica generale.

Esordio amaro per la C maschile. Tra le mura amiche del Palasport i ragazzi di Marco Biglieri e Massimiliano Niggi devono concedere i tre punti ai savonesi del Volley Finale, formazione sicuramente più navigata in un campionato difficile come la C, campionato al quale la matricola Imperia Volley dovrà farsi le ossa. Prossimo impegno sabato 4 novembre alle 20.30 al Pala Figoi di Genova Borzoli ospiti del Sant’Antonio, formazione che ha esordito con una vittoria al tie-break sul campo del VBC Savona.

CAMPIONATO REGIONALE D/F/A 2ª Giornata

Iad Med Imm.re Volare Volley – Imperia Volley 3 – 1 (25/23-14/25-25/21-26/24)

CAMPIONATO REGIONALE C/M 1ª Giornata

Imperia Volley – Volley Finale 0 – 3 (19/25-18-25-21/25)

CAMPIONATO TERRITORIALE U18F/A 1ª Giornata

Gel Arte Nlp Sanremo – Imperia Volley 1 – 3 (23/25-19/25-25/18-22/25)

Entrambe sconfitte le formazioni partecipanti ai campionati regionali. Esordio vincente della U18 femminile nel Girone A del campionato territoriale.

CAMPIONATO TERRITORIALE U18/F Girone B 1ª Giornata

Esordio positivo per le U18 con una rotonda vittoria sulle pari età della Gel Arte NLP nella palestra al Mercato dei Fiori di Bussana.

Prossimo impegno domenica 5 novembre alla Palestra Itis di via Santa Lucia con le tabiesi del Volley Team ArmaTaggia.