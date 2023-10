Corigliano e Torresan dell'Ok Club Imperia si qualificano ai campionati nazionali di Judo

Si sono svolti ieri, al Palazzetto dello sport di Arenzano le fasi regionali di qualificazione per le finali del Campionato Italiano esordienti B A2.

Il gruppo degli atleti Under 15 dell’OK Club Imperia è composto da Beatrice Ballerano nella categoria al limite dei 48 kg, Marco Corigliano nei 73 kg, Cesare Decanis e Marco Torresan nei 42 kg.

Sul tatami sono salite subito le categorie femminili che hanno visto impegnata la Bellerano: combattimento a ritmi elevati e, purtroppo, una distrazione è costata l’incontro all’atleta imperiese che non è riesciuta a staccare il pass per la finale nazionale. Grande impegno comunque per Beatrice che avrà altre occasioni per rifarsi.

Di seguito è stata la volta del garessino Marco Corigliano, che ogni settimana affronta lunghi trasferimenti per venire ad allenarsi ad Imperia, il suo impegno ed i suoi sforzi sono stati premiati: si è classificato in prima posizione staccando il pass per la finale.

In tarda mattinata la più nutrita categoria maschile dei 42 kg, Marco Torresan e Cesare Decanis partiti in due poule differenti scalano la classifica con nette vittorie sugli avversari fino ad incontrarsi nella finale.

Nell’incontro decisivo la maggior esperienza di Torresan ha avuto la meglio sulla grande tenacia di Decanis vince l’ultimo incontro e si qualifica per la finale.

Il resoconto della giornata vede, dunque, due atleti qualificarsi per la finale di Campionato Italiano A2 under 15 che si terrà i prossimi 11 e 12 novembre presso il Palasport Play Hall di Riccione, a cui si aggiunge Francesca Sini, già qualificata di diritto in virtù della sua terza posizione nella ranking list nazionale al prestigioso Campionato Italiano A1 under 15 che si svolgerà al Pala Pellicone, presso il centro Olimpico di Lido di Ostia il prossimo 9 dicembre.