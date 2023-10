Taggia: la chiusura parziale dell'argine ai mezzi ora è più vicina, ecco cosa accadrà nei prossimi giorni

La chiusura, almeno parziale, di via Argine Sinistro a Taggia scatterà nei prossimi giorni. La misura è in fase di definizione dagli uffici e prevede per il Comune un intervento di regimentazione delle acque e la realizzazione di una nuova strada su un tracciato già esistente.

Salvo imprevisti e condizioni meteo permettendo, i lavori dovrebbero durare circa un mese. Al termine dell'intervento i veicoli non potranno più proseguire sia dall'incrocio con il Ponte XXV Aprile, sia all'altezza del campo da tennis. Non è previsto il posizionamento di uno sbarramento, in quanto l'idea è di lasciare quei pochi metri di strada come naturale proseguo della pista ciclabile.