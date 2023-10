Pallavolo: primo punto nel campionato di Serie B per la Grafiche Amadeo alla quarta giornata

Si è fatto attendere e accolto con un incontenibile entusiasmo, è finalmente arrivato il primo punto della stagione, nel campionato nazionale maschile di serie B, del Grafiche Amadeo. Dopo i primi tre tentativi andati a vuoto, la compagine giallonera ha rotto il ghiaccio, alla quarta di andata, al termine di una sfida estenuante, costringendo al quinto set i piemontesi del Parrella.

A villa Citera, a Sanremo, è finita 2-3. A spuntarla sono stati gli ospiti che alla fine hanno fatto valere la maggiore caratura tecnica maturata nel corso degli anni. Quell’esperienza che ancora manca alla compagine di Cesare Chiozzone, che ieri sera si è resa però protagonista di una prova superlativa, ripagato nel migliore dei modi le attese del proprio pubblico.

«Abbiamo compiuto un primo piccolo passo, che lascia spazio ad ottimistiche previsioni –rimarca l’allenatore– è il primo storico punto del Grafiche Amadeo che con le poche forze a disposizione, sta affrontando per la prima volta nella sua storia in un campionato nazionale. Un punto che restituisce entusiasmo e fiducia alla squadra che ha stretto i denti ed ha continuato a credere in sé stessa, non si è mai arresa e, come nelle precedenti sfide, si è presentata in campo decisa a vendere cara la pelle. I ragazzi hanno giocato molto bene, tenendo testa con personalità ad avversari che calcano da molte stagioni i campi della cadetteria. Il lavoro paga. E in queste settimane di lavoro ne abbiamo fatto molto. Dobbiamo continuare su questa strada, limando quelle sbavature che ancora non ci consentono di proporci al nostro massimo livello».

La gara, durata oltre due ore, ha avuto un andamento spettacolare. Il Grafiche Amadeo ha chiuso vittoriosamente il primo set, aggiudicandoselo ai vantaggi: 29-27. I sanremesi si sono poi arresi 15-25 agli ospiti, per poi farsi immediatamente sotto nel corso della terza frazione vinta 25 a 22. Colpiti nell’orgoglio i piemontesi del Parrella hanno riequilibrato le sorti della gara aggiudicandosi il quarto set 17-25 e facendo valere la propria maggiore esperienza nel corso della quinta decisiva frazione conclusa 10-15.

«E’ stata una partita tiratissima –conclude il presidente del Grafiche Amadeo, Giuseppe Privitera– avevamo una gran voglia di sbloccarci, di vincere almeno un set. Siamo andati oltre, siamo riusciti anche ad incasellare il nostro primo punto. Abbiamo esorcizzato la serie B. I ragazzi sono stati encomiabili, ma vorrei ringraziare in modo particolare il pubblico di villa Citera che ci ha trascinato dal primo al quinto set».

Gli altri risultati: Yaka Malnate – Zaphir Mulattieri SP 3-1; Alto Canavese TO – Mercatò Alba 2-3; Saronno – PVLCerealterra 0-3; Rossella ETS Caronno – R&S Mozzate 2-3. Posticipo: Ilario Ormezzano BI – Sant’Anna Tomcar TO. Ha riposato: Trading Log SP.

Classifica: Yaka Malnate 11, Rossella ETS Caronno 10, PVLCerealterra 9, Mercatò Alba* e Alto Canavese 7, Parrella TO 6, Saronno 5, Sant’Anna Tomcar TO**, Ilario Ormezzano* e Zephir Mulattieri SP 3, R&S Mozzate* e Trading Log SP* 2, Grafiche Amadeo 1. *= Una partita in meno; **= Due partite in meno.