Calcio. Sanremese, il momento dei matuziani commentato nel post partita col Vado da Caverzan, Gagliardi e Ibe (Video)

È stata una giornata di transizione per la Sanremese, sotto tanti aspetti: dallo 0-0 col Vado che ha permesso di restituire un po' di serenità dopo i due pesanti ko, all'annuncio del presidente Masu che è stato individuato il nuovo allenatore e che verrà ufficializzato a breve.

Il momento dei biancazzurri è stato commentato nel post partita da mister Andrea Caverzan, che ha guidato oggi la squadra e che tornerà a ricoprire il ruolo di responsabile dell'area tecnica del settore giovanile, lavorando col nuovo allenatore a stretto contatto, per arrivare a Giorgio Gagliardi e a Ibe, attaccante che proprio contro i rossoblu è rientrato in campo dopo un'assenza per infortunio.