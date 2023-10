Taggia: scova accesso al conto online dell'azienda e porta via 150mila euro, dipendente condannato

Aveva fatto la 'bella vita' a spese dell'azienda per cui lavorava ed ora è stato condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione. L'accaduto risale al periodo del covid, quando tra dicembre 2020 e giugno 2021, A.D. un 30enne di Imperia è riuscito a portare via 150mila euro dal conto dell'azienda di Taggia che l'aveva assunto, il vivaio della famiglia Di Giorgio.

Il 30enne era riuscito ad avere accesso al conto online appropriandosi della chiavetta token che genera codici di accesso. I soldi venivano poi smistati su altri conti e carte ma soprattutto usati per l'acquisto di tablet, computer, materiale informatico e per fare viaggi, in un momento in cui le restrizioni per la pandemia avevano ridotto le rotte e fatto schizzare i prezzi alle stelle.

Il processo si è chiuso nei mesi scorsi ma la sentenza è arrivata soltanto pochi giorni fa. Il 30enne è stato difeso dall'avvocato Manuela Sasso mentre l'azienda agricola è stata tutelata dall'avvocato Giovanni Di Meo. In merito alla vicenda emersa dalle indagini e confermata dallo stesso imputato, la giudice Marta Maria Bossi, ha condannato l'ex dipendente a 2 anni e 8 mesi di reclusione e 600 euro di multa (La pena iniziale era di 4 anni e 900 euro ma è stata ridotta di un terzo, in quanto l'imputato ha scelto di avvalersi di un rito alternativo), oltre al pagamento delle spese processuali. In più, il 30enne dovrà risarcire i suoi ex datori di lavoro, secondo quanto sarà quantificato dal processo in sede civile e dovrà restituire i 150mila euro. La pena, invece, la sconterà prestando servizio in una pubblica assistenza della provincia di Imperia.