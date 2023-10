Sanremo: stato di degrado al porto vecchio, la segnalazione con foto di un cittadino

"Buongiorno direttore, sono un cittadino di Sanremo di 59 anni nato e cresciuto qui, stamattina dopo circa 20anni, e non esagero, son andato a fare una passeggiata sul porto vecchio e sono rimasto basito da quello che ho visto. U vero degrado assieme a tanta sporcizia... ultimamente sono stato in Tunisia e, credetemi, il porto è tenuto molto meglio del nostro. Non so di chi siano le responsabilità ma comunque penso che chi amministra Sanremo dovrebbe saperlo. Mi auguro che chi andrà a governare dopo le prossime elezioni ci metta mano perché è veramente una cosa vergognosa da sopportare nella città del festival e con tanto di nave da crociera davanti al porto...



Filippo".