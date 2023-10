Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 29 ottobre, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 29 OTTOBRE



SANREMO



7.00. Escursione da Upega attraverso il Bosco delle Navette fino alla Cima di Pertegà a cura della sezione CAI di Sanremo. Ritrovo dei partecipanti in piazza Cesare Battisti (ex stazione FS), info 339.133.11.62 (più info)

10.00-18.00. ‘Sanremo Human Rights Photofestival’ (1ª edizione): mostra ‘Diari dal Fronte’ di Livio Senigalliesi. Evento fotografico dedicato ai Diritti Umani. Forte di Santa Tecla (h 10/13-15/18), fino al 5 novembre (il programma a questo link)

10.00-18.00. ‘Perchè è la vita’: ultimo giorno della mostra fotografico di Manuela Podda in collaborazione con Fabio Moscatelli (ingresso 5 euro, ridotto 3 euro). Forte di Santa Tecla (h 10/13-15/18) (più info)

10.30-22.00. ‘Frida Kahlo – Il senso della vita’: ultimo giorno della mostra curata da Vincenzo Sanfo dedicata alla grande pittrice messicana scomparsa 67 anni fa, ma immortale icona di stile, femminilità e libertà. Palafiori di Corso Garibaldi (più info e acquisto biglietti a questo link)



15.00. Concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo con il Den Bacchanaliska Kören (DBK), il più antico coro maschile ancora attivo della Svezia e dei Paesi nordici composto da sessanta membri. Ex chiesa di Santa Brigida, ingresso libero



15.00-18.00. ‘Halloween-Piccoli Brividi’: giochi, letture, intaglio delle zucche, bacchette e lanterne magiche, laboratori creativi, 'degustazione di sangue di drago' e molto altro ancora (partecipazione a turni fino a esaurimento materiale) A cura dell’associazione Talea. Frazione San Romolo

17.00. Arrivo e premiazione del 40° Campionato Invernale di vela West Liguria - Trophee Grimaldi della la regata Monaco-Sanremo. Partenza dal porto vecchio (info)

IMPERIA

10.00-17.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 10/13, mercoledì h 14/17, sabato e domenica h 10/13-14/17). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)



10.00. Mostra ‘I Volti della città’. Evento a cura del Movimento Pro Sanctitate di Imperia. Parrocchia Sacra Famiglia, fino al 1 novembre



14.00-17.00. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (venerdì 10/13, sabato 10/13-14/17, domenica 14/17)

15.00-22.00. Apertura del Museo navale e Planetario + alle 15.30 e alle 21 ‘show delle stelle’ con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. (martedì e mercoledì 10/13, sabato e domenica 15/22. Calata Anselmi



16.00-19.00. Mostra personale di Serenella Sossi. Sede Circolo Parasio a Palazzo Guarneri, Piazza Pagliari 4, fino al 5 novembre (dal lunedì al venerdì h 16.30/18.30, sabato e festivi h 16/19)



16.30-19.30. Mostra collettiva di dieci artisti dal titolo ‘Tra Arte e Musica: Suoni d'Arte’ accompagnata dall’esibizione di due violinisti di fama internazionale che suonano le musiche di Luciano Berio, Béla Bartók e Niccolò Paganini. Civica Galleria d'arte ‘Il Rondò’, piazza Dante 5, ingresso libero (tutti i giorni fino al 2 novembre)

BORDIGHERA



11.00-17.00. Fiera d'arte nel giardino d'arte dell'Hotel Villa Miki a Bordighera in via Lagazzi 14, ingresso libero, info 375 6209443



15.00 & 16.30. Due visite guidate in Villa Pompeo Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariani, via Fontana Vecchia 5, informazioni e prenotazioni al 347 2364922



17.00-19.00. Ultimo giorno della Mostra di fotografie ‘Bordighera dall'Alto’ di Salvatore Russo, Sede dell'UCD/ANPI, via Al Mercato 8, ingresso libero



OSPEDALETTI



14.00. Inaugurazione del nuovo campo da minigolf con una grande festa a tema Halloween. Partenza comitiva dal Circolo Tennis per raggiungere i Giardini di Pian d’Asché e gareggiare all’insegna del divertimento e dello stare insieme tra giochi, scherzi e mascheramenti. Partecipazione libera, possibilità di usufruire gratuitamente dei campi da tennis e di lezioni di prova di tennis



TAGGIA



9.30. Per il mese Rosa della LILT, camminata tra gli olivi con banchetto, distribuzione di opuscoli informativi e incontro con il Presidente. Ritrovo dei partecipanti in Piazza Farini (più info)



SAN LORENZO AL MARE



21.00. per la Rassegna Teatrale ‘L’Altro Albero…’ la Compagnia La Valigia del Comico presenta ‘Il Malato immaginario’ di Moliere. Teatro dell’Albero, Via Vignasse 1 (più info)



ENTROTERRA



9.00. Camminata circondati dal suggestivo paesaggio degli olivi promossa dall’Associazione Città dell’Olio. All’iniziativa aderiscono i borghi di: Bajardo, Castel Vittorio, Ceriana, Chiusavecchia, Diano Castello, Imperia, Pieve di Teco, Taggia (tutte le info a questo link)

CAMPOROSSO

17.00. ‘Disney Musical Fantasy’: spettacolo di Danza e musica dal vivo con i grandi classici in concerto. Sala Tigli del centro polifunzionale Giovanni Falcone



CERIANA



14.00. ‘Festa de Rustie’: sagra della Castagna con degustazione di numerosissime specialità (caldarroste, castagnaccio, frittelle di castagna, birra alla castagna, mosto e tante altre ancora). Street food locale dalle ore 12.00 con panini alla salsiccia patatine e altro + Mercatini Artigianali e Musica live con ‘Cavalli di Battaglia’ in Corso Italia

DOLCEACQUA



9.00-19.00. Mercatino del Biologico, dell’Artigianato e dell’Antiquariato in Piazza Mauro. In piazza Garibaldi sarà presente il mercatino dell’Antiquariato (tutte le ultime domeniche del mese)



10.00. BluFit': camminata di Halloween con cuffie bluetooth musica sottofondo e voce guida del trainer (più info)

DOLCEDO

8.00. ‘Trail della Castagna’: primo trail non competitivo autogestito organizzato dalla Blu di Mare-Circolo Parasio con possibilità di poter partire quando si vuole in uno spazio di tempo che va dalle ore 8.00 alle 16.00. Partenza da Santa Brigida (info e iscrizioni a questo link)

15.00. Spettacolo del Gruppo Teatrale l'Attrito ‘Dalle fabbriche alle piazze’ con Pier Di Pasqua e Renato Donati. Segue castagnata. Evento a cura del Gruppo Ecologico ‘Martiri della Libertà - Partigiani val Prino’. Casone dei Partigiani al monte Faudo (possibilità di pranzare al Casone), info e prenotazioni al 347 4753007

PERINALDO



8.30. Campionato Nazionale ‘Alpini’ di Mountain Bike (più info)

PIEVE DI TECO

8.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato e usato sotto i portici medievali, nelle piazze del paese e via Garibaldi (ogni ultima domenica del mese)



PIGNA



12.00. Castagnata: spaghettata e caldarroste + caccia al tesoro e altri intrattenimenti per i più piccoli. Evento gratuito a cura CAI sez. Bordighera. Rifugio Franco Allavena di Colle Melosa, info 329 8922193

TRIORA

10.00-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)

VILLA FARALDI

14.30. Castagnata a cura della Proloco dei Faraldi con le tipiche frittelle di mele, dolci e bevande per tutti + ‘Creiamo una zucca per Halloween insieme’: laboratorio per bambini sulla decorazione e sull’intaglio delle zucche (si consiglia di portare da casa la propria, per essere sicuri di poter partecipare insieme al laboratorio). Piazza della Chiesa di Deglio Faraldi (più info)

15.00. ‘Quelli là’: concerto di cantautorato italiano del duo acustico Mauro Vero e Pietro Piovanello (De Andrè, Dalla, De Gregori, Pino Daniele, Baglioni, Vasco Rossi, Ligabue, Conte e altri) e genovese (Paoli, Lauzi, Fossati). Deglio Faraldi, ingresso gratuito (più info)

FRANCIA

ANTIBES



10.00-18.00. ‘Salon du Vin et de la Gastronomie’ (ultimo giorno): espositori di viticoltori del settore alimentare, degustazioni gratuite, lezioni di enologia, grande lotteria. Espaces du Fort-Carré, Avenue du 11 Novembre 67 (più info)

MONACO

11.00. Luna park di Monaco a Port Hercule, fino al 19 novembre

13.00-19.00. ‘Ranieri III, Il Principe Costruttore - Un'ambizione per Monaco’: mostra nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III. Sala espositiva Quai Antoine I, fino al 31 dicembre (chiuso il lunedì, il 19 novembre e il 25 dicembre)

14.00-18.00. ‘Cätru Dusaighin à Munegu’: mostra di quattro pittori italiani del secolo scorso, tutti nativi di Dolceacqua, curatore da Aldo Herlaut. Evento nell’ambito del gemellaggio tra Monaco e Dolceacqua. Sede del Comité National Monégasque de l’A.I.A.P. auprès de l’U.N.E.S.C.O, Quiai Antoine 10, fino al 3 novembre (brochure)

18.00. Concerto dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta dal M° Lio Kuokman, pianoforte: Hélène Grimaud. In programma: Brahms, Stravinsky. Auditorium Rainier III (info)





Sanremo News e Imperia News non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate