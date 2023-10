Imperia: Guidi (Azione) "I Sindaci diano cittadinanza onoraria agli ostaggi israeliani"

"Sarebbe allora un'ottima iniziativa se i Sindaci della nostra Liguria concedessero la cittadinanza, per ricordare come oggi a Gaza non si stia combattendo una battaglia locale ma in difesa di valori sempre più messi in discussione anche in Europa".



È quanto sostenuto da Duccio Guidi, responsabile uscente per l'immigrazione di Azione in provincia di Imperia. "A quanto pare Hamas ha deciso di rilasciare gli ostaggi che oltre a quella d'Israele hanno anche la cittadinanza di un altro paese. - aggiunge - È dunque per questo che Rav Menachem Margolin, Presidente dell'Associazione Ebraica Europea, ha lanciato un appello a tutti i governi per concedere la cittadinanza del proprio paese a quanti sono ancora nelle mani dei terroristi".



Per Guidi l'invito è da intendersi rivolto non solo al Governo, il solo competente al rilascio dei passaporti, "...ma a conti fatti anche ai Sindaci affinché in modo pur simbolico ma assai significativo, concedano a queste persone la cittadinanza onoraria del proprio Comune, come già fatto in altri casi, da ultimo ad esempio, per quanto improvvida, a Patrick Zaki". Per il rappresentante di Azione oggi l'Europa attua sconsiderate politiche migratorie "...che non si preoccupano minimamente di avviare un serio percorso di integrazione degli immigrati nei nostri principi costituzionali".

"È legittimo che sindaci e opinione pubblica locali siano preoccupati da problemi del proprio territorio ma forse stavolta non si tratta della mattonellina rotta sul marciapiede o del balconcino abusivo da sanare. - conclude Guidi - Piaccia o meno la società globalizzata ci obbliga tutti ad alzare lo sguardo verso orizzonti più lontani, se non vogliamo arrivare troppo tardi a vedere quanto da laggiù spunta".