Pallavolo: Imperia Volley pronto all'esordio in campionato contro Finale

Esordio sabato per la rinnovata formazione dell’Imperia Volley. Gli imperiesi, matricola del campionato, dei confermati tecnici Marco Biglieri e Massimiliano Niggi riceveranno alle 21 sul parquet di zona San Lazzaro i savonesi del Volley Finale, formazione che lo scorso anno ha occupato l’ottavo posto finale della classifica generale.

Undici le squadre ai nastri di partenza, in un unico girone da Imperia a Sarzana. Si inizia il 28 ottobre per terminare il 5 maggio. La prima sarà promossa direttamente alla Serie B, le retrocessioni saranno determinate in relazione alle eventuali squadre liguri che potrebbero scendere dalla Serie B.