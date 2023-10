Nasce il Sampdoria Club ‘Sanremo Blucerchiata’, all’inaugurazione anche il presidente Marco Lanna (foto e video)

“Sampdoria, la pioggia non ci bagna quando giochi tu” recita uno dei cori più noti in gradinata Sud. E così è stato anche ieri sera alla Canottieri Sanremo dove in una piovosa serata di fine ottobre ha fatto il suo debutto ufficiale il Sampdoria Club ‘Sanremo Blucerchiata’. Un appuntamento storico impreziosito dalla presenza del presidente Marco Lanna che ha rappresentato la società alla prima uscita ufficiale del Club matuziano nato per iniziativa di Federico Crespi e di tanti appassionati della zona, oltre a Enrico Vella, ex calciatore della Sanremese e, non a caso, della Sampdoria.

Tra cori, abbracci e qualche lacrima di commozione, il Sampdoria Club ‘Sanremo Blucerchiata’ ha iniziato ufficialmente la propria attività contando già su oltre un centinaio di iscritti e su una attività in piena crescita. Si parte con la trasferta di domenica sul campo del Südtirol, a Bolzano, ma non mancheranno anche iniziative benefiche.