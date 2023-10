Domenica a Bajardo la Camminata tra gli ulivi, visitatori alla scoperta della Taggiasca

Domenica a Bajardo si terrà la 7ª Giornata Nazionale Camminata tra gli ulivi. Si tratta di una iniziativa denominata così da Le città dell'olio per offrire ai cittadini percorsi che attraversino gli uliveti della provincia. Partenza alle 9 dalla chiesetta di San Rocco.



"La comunità di Bajardo propone un suggestivo percorso tra fasce e stradoni, ulivi e macchia mediterranea dove i profumi portati della brezza che risale leggera dal mare alla montagna esaltano gli aromi rilasciati dagli uliveti in piena produzione. - sottolineano i promotori - Il bosco di ulivi è qualcosa che avvolge e riempie gli occhi di colori e odori speciali. Durante la camminata una guida illustrerà l'importanza dell'olio fin dai tempi più remoti così come nella nostra zona dove cresce la pregiata varietà della Taggiasca".



"La visita si concluderà presso un'azienda olivicola dove sarà presentato il volume ”La disciplina giuridica del marchio nel settore agroalimentare: Dop, Igp, Made in Italy, Prodotti Liguri e focus sull'Oliva Taggiasca” dell'imperiese Eleonora Rubino. Subito dopo il tradizionale aperitivo con degustazione di bocconcini a base di olio" - concludono.