Calcio. L'Imperia prepara il big match di Eccellenza con la Cairese. Buttu: "Loro sono i candidati principali alla vittoria del campionato"

L'Imperia si prepara a ricevere la Cairese su quello che continua per il momento ad essere il suo terreno di gioco casalingo, ad Andora.

Una gara che il mister dei neroazzurri Pietro Buttu definisce "un esame importante. La Cairese è la candidata principale per la vittoria finale, anche se questo momento il campionato sta dicendo altre cose. Angelo Baiardo e Rivasamba stanno dimostrando di poter stare lì in cima, con un ruolino di marcia di quella portata. La classifica al primo posto per ora dice altre cose, ma noi al momento dobbiamo pensare a domenica perchè sarà una partita davvero tosta".